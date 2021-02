LA PROTESTA

Si terrà sabato mattina a Latina, in piazza del Popolo un flash mob organizzato dalla Cisl di Latina per sollecitare l'Aifa (Agenzia italiana del farmaco), ad autorizzare gli anticorpi monoclonali anche in Italia. Il particolare tipo di anticorpi, in grado di curare il Covid nella maggior parte dei casi e usato massicciamente negli Stati Uniti, Canada, Israele, Germania (che non ha atteso l'autorizzazione dall'Europa), Inghilterra e Ungheria, è prodotto a Latina dalla Bsp Pharmacutucals di Aldo Braca, ma in Italia non è possibile usufruirne perché non ancora autorizzato. «La Germania ha spiegato Roberto Cecere, segretario della Cisl di Latina ha approvato 400milioni di euro per curare la popolazione tedesca, dosi che saranno prodotte tutte a Latina.

Se l'Italia non si muove, come ha detto Aldo Braca, il titolare della Bsp Pharmaceuticals del capoluogo pontino, saranno occupate tutte le linee di produzione per inviare i farmaci all'estero». Secondo il segretario della Cisl questa del flash mob «è un'iniziativa rivolta a tutta la città: la cura riguarda tutti gli esseri umani. Tra le ipotesi che possano aver fermato la produzione in fiale forse un eccesso di prudenza e burocrazia o conflitti di interesse di chi deve decidere, difficile dirlo. Fatto sta che altri paesi lo stanno già utilizzando e l'Italia rischia di attendere un altro anno per la sperimentazione». Secondo quanto affermato da Braca «gli ultimi studi sugli anticorpi monoclonali, confermano una riduzione del rischio di morte del 70%. I ritardi sui vaccini aumentano la richiesta globale del farmaco se l'Italia non si muoverà rischierà che l'itera produzione venga opzionata dagli altri Paesi».

Ma cosa sono gli anticorpi monoclonali umani? Si tratta di farmaci che vanno diretti contro il virus senza interagire con l'organismo del paziente. Proprio in queste ore, da quanto si apprende, il comitato scientifico dell'Aifa si è riunito d'urgenza per valutare i nuovi studi sugli anticorpi monoclonali e valutarne il via libera in emergenza. Alcuni studi hanno infatti dimostrato l'efficacia di tali farmaci in pazienti non ospedalizzati.

Sul caso interviene anche il Pd. «Abbiamo incontrato - spiega Claudio Moscardelli - nei giorni scorsi l'assessore Alessio D'Amato per tematiche inerenti la sanità in Provincia di Latina e tra le problematiche affrontate abbiamo rappresentato l'esigenza di avere tempi rapidi da parte di Aifa sul processo di autorizzazione per il farmaco sugli anticorpi monoclonali prodotto da Bsp. L'assessore ha assicurato il proprio interessamento sul tema. L'attenzione del Ministero sulla questione è nella giusta direzione». Lo scorso 22 gennaio l'Aifa ha pubblicato il bando per lo studio clinico sugli anticorpi che diversi studi definiscono efficaci contro il Covid.

Fra.Ba.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA