Giovedì 25 Novembre 2021, 05:02

APRILIA

Controlli mirati nella periferia apriliana da parte del Nas e dei carabinieri sulla produzione di prodotti chimici utili alla realizzazione di esplosivi e di fitofarmaci non autorizzati. Un'operazione molto delicata, un'indagine disposta dal Comando Legione Carabinieri Lazio ed organizzata dal comando provinciale dei carabinieri di Latina che ha visto collaborare fianco a fianco il Nucleo Antisofisticazione di Latina, il nucleo Ispettorato del lavoro di Latina, i carabinieri forestali di Cisterna e i carabinieri del Reparto Territoriale sotto la guida del tenente colonnello Paolo Guida.

L'obiettivo è stato quello di togliere dal mercato prodotti chimici altamente pericolosi, nonché fitofarmaci non regolari. Il controllo è scattato in località Campoverde presso un capannone. Due le persone denunciate. Si tratta di un 54enne, residente a Fiumicino, amministratore unico di una delle due società finite sotto la lente. L'uomo ora è accusato di aver violato norme in materia ambientale: i militari durante l'ispezione si sono resi conto che l'azienda non aveva le autorizzazioni degli scarichi per acque reflue industriali e di lavaggio e quelle per la gestione illecita di rifiuti. Il controllo ha fatto emergere violazioni in materia di lavoro irregolare, sicurezza sul lavoro e delle misure volte a mitigare e prevenire il coronavirus. Per il 54enne è scattata una sanzione amministrativa di 11 mila euro. La seconda denuncia è scattata, invece, per un uomo di 81 anni anche lui residente a Fiumicino risultato il proprietario del capannone dove avevano sede le due società controllate. E' accusato di smaltimento illecito di rifiuti. La struttura è stata posta sotto sequestro. All'interno sono stati trovati diversi prodotti chimici non autorizzati e privi di etichettatura che sono stati quindi sequestrati. Gli accertamenti proseguono per capire la destinazione di quei prodotti.

