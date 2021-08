Martedì 31 Agosto 2021, 05:02

Ampliare l'attuale area pedonale del centro di Latina «inglobando aree come quelle che si estendono verso piazza del Quadrato e verso piazza San Marco in un contesto che veda il centro sempre più svuotato dalle automobili e sempre più vivibile per cittadini e famiglie, migliorando nel contempo l'organizzazione del trasporto pubblico e della sosta, con nuove forme di parcheggio come quelle progettate dall'amministrazione Coletta al fine di consentire una fruizione libera e senza disagi dell'area pedonale a quanti vogliono usufruire dei servizi presenti all'interno della stessa». È la proposta di Daniela Fiore, candidata consigliera comunale nella lista del Pd, a sostegno di Damiano Coletta sindaco di Latina. Secondo la candidata infatti, «la zona a traffico limitato in centro è stata un successo, confermato anche dalla scelta operata dall'attuale amministrazione di trasformarla in vera e propria isola pedonale». La Fiore suggerisce quindi «un piano delle pedonalizzazioni, da rendere esecutivo attraverso la sperimentazione di una chiusura durante i fine settimana anche in settori diversi dal centro storico».

