Domenica 2 Gennaio 2022, 05:03

OSPEDALE

Si chiama Sofia e pesa 3 chili e 120 grammi la prima nata del 2022 in provincia di Latina. È venuta alla luce all'1 e 44 all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina ed è la secondogenita di una coppia originaria della Romania, residente da anni in Italia, nel capoluogo pontino.

La mamma, 27 anni, è stata sottoposta a taglio cesareo dall'équipe in servizio la notte di Capodanno, composta dai medici Marcucci e Pallante, le ostetriche Baldin, De Sandro e Conti. La donna e la bambina sono in buone condizioni.

Nel pomeriggio, assistita dal medico di turno Vittorio Rossitto e dall'équipe in servizio, la donna ha potuto abbracciare la piccola Sofia, dopo essersi ripresa dai postumi del taglio cesareo. L'ultimo nato del 2021, invece, è venuto alla luce alle 22 e 52 della sera del 31. Si tratta di un bambino di 3 chili e 200 grammi, nato da una mamma positiva al Covid 19. La donna è stata assistita nell'apposito spazio realizzato nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale del capoluogo, ormai abituato ad affrontare situazioni del genere.

Mamma e figlio stanno bene. Con l'ultimo parto dell'anno sono state 1.200 le nascite nel reparto diretto da Francesco Battaglia. Un anno fa il primo nato era stato un maschietto, Alessandro.

LE ALTRE STRUTTURE

Al San Giovanni di Dio di Fondi è Andrea Olivieri il primo nato del 2022, figlio di una coppia residente in città, venuto alla luce alle 12.28, pesa 3 chili e 270 grammi.

L'ultimo, invece, è nato alle 16 e 2 minuti del 31 dicembre.

Il reparto diretto da Francesca Lippa (facente funzioni anche a Formia) ha fatto registrare 609 parti nel corso del 2021, uno in più rispetto a quello precedente.

Ieri sera si faceva ancora attendere il primo nato all'ospedale Dono Svizzero di Formia. L'ultima nascita dell'anno - alle 22,45 del 30 dicembre - è stata quella di Diego, figlio di una coppia di Ausonia (Frosinone). Con lui sono state 516 le nascite a Formia, 54 in più rispetto all'anno precedente.

Attesa fino alle 20,30, invece, per la prima nascita alla clinica Città di Aprilia, dove è venuto alla luce un maschio con taglio cesareo dopo il lungo travaglio della mamma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA