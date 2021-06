ECCELLENZA

Real Monterotondo Scalo ed Unipomezia volano ai play-off dominando la scena nei gironi A e B, mentre Sora e Tivoli rimandano a domenica l'atto decisivo del raggruppamento C, determinante per comporre le squadre che andranno a giocarsi i due posti utili per l'accesso in serie D. Il turno infrasettimanale dell'inedita Eccellenza di questo scorcio di stagione ha regalato tanti colpi di scena e particolari emozioni soprattutto nel derby pontino del girone B allo stadio Riciniello tra l'Asd Gaeta e il Centro Sportivo Primavera di Aprilia. Pareggio scoppiettante per 3-3 al termine di un confronto molto tirato, con gli ospiti di Massimo Bindi che hanno sprecato il doppio vantaggio (1-3) prima di subire la doppietta del bomber Mariniello. Il match si è aperto al 18' con il vantaggio siglato dal fantasista Marciano. Una gioia effimera, con l'immediato 1-1 firmato tre minuti dopo da Valencia. Gli apriliani tra il 35' e il 38' hanno piazzato l'uno-due micidiale targato Carlino-Treiani, bravi ad approfittare di due disattenzioni difensive. Sembrava il classico colpo del ko, ma i padroni di casa, spinti anche dal ritorno seppur parziale del pubblico, hanno riaperto la contesa allo scadere del primo tempo con Mariniello. Al quarto d'ora della ripresa rimonta completata ancora dall'attaccante biancorosso sull'assist del compagno di reparto Palumbo, che ha fatto calare i titoli di coda dell'ultima giornata. Un torneo che non ha visto però protagoniste le due uniche portacolori pontine: il Centro Sportivo Primavera ha chiuso al quinto posto con 13 punti, mentre l'Asd Gaeta, penultimo, a quota 9, +4 sul fanalino di coda Sporting Ariccia. Prima del derby il club tirrenico ha presentato il nuovo tecnico Marco Di Rocco (ex Audace e Atletico Lodigiani), terracinese e romano d'adozione, che guiderà la squadra nella prossima stagione. Ieri in panchina sedeva il duo Parasmo-Arena. «Era importante far capire che la società è viva e si sta già muovendo per il futuro. Siamo pronti ed organizzati per ripartire e dare un segnale di fiducia anche ai nostri tifosi», ha sottolineato il presidente Antonio Di Biagio. Andrea Gionti

