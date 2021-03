26 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







MOTOCROSS

Fine settimana a tutto gas con la doppia giornata dedicata all'enduro in occasione del Trofeo Città di Latina. Occhi puntati sul tracciato del crossodromo Tuzi, a Borgo Santa Maria. Accensione dei motori da domani mattina con gli appuntamenti dedicati alle minienduro e minisprint, quindi moto non targate, mentre la domenica sarà dedicata agli enduristi con mezzi targati. Si tratta di una competizione che segna un importante ritorno in provincia di Latina, visto che l'ultima sfida pontina di questa impegnativa disciplina s'era corsa oltre 40 anni fa a Formia. Considerando l'emergenza sanitaria legata al Covid-19 ovviamente mancherà il pubblico e sarà una differenza notevole per chi, in queste competizioni, era abituato a vedere gli spettatori praticamente a bordo tracciato. «La gara si corre singolarmente, ciascuno parte e farà il suo giro lottando praticamente con il cronometro, in queste ore stiamo lavorando soprattutto sulla moto perché dobbiamo continuare a prepararla al meglio, vanno necessariamente risolti alcuni problemi di messa a punto ma sono molto fiducioso in vista del fine settimana - spiega Lorenzo Pecorilli, uno degli specialisti in gara - Ci sono pezzi di fettucciato, un enduro sprint, per questo la prova dovrà essere corsa in maniera più semplice possibile: mi aspetto una gara molto bella, ci divertiremo e mi auguro di potermi confrontare con piloti agguerriti». Sul tracciato, tra strade sterrate, canneti e canaloni, sono attesi circa 200 iscritti e tra loro gli specialisti del Motoclub Lazio Racing di Latina che sarà al via con i suoi piloti, che correranno per i colori del team di Rieti Seven Motorsport: oltre a Lorenzo Pecorilli, ci saranno anche Nicholas Albonico e Francesco Di Pucchio.

Giuseppe Baratta

© RIPRODUZIONE RISERVATA