E' finito agli arresti domiciliari un finanziere sorpreso a Formia mentre spacciava una dose di cocaina ad un assuntore. Sembrava un pomeriggio tranquillo, con poca gente in giro per la città. Ma quei due che stavano confabulando con aria sospetta in un angolo della strada, nelle adiacenze della storica Torre di Mola, hanno attirato l'attenzione di una pattuglia di militari della Compagnia della Guardia di Finanza e di agenti del commissariato di polizia di Formia, impegnati in un servizio congiunto di contrasto al traffico di droga. Il blitz è stato improvviso ed ha permesso agli uomini in divisa di piombare sui due, sorprendendoli in flagranza durante la cessione della dose. Il pusher, che era giunta sul luogo dello spaccio in sella ad una scooter, è stato identificato con sorpresa (ma forse nemmeno con tanta sorpresa se gli agenti sospettavano già da tempo la sua attività) in un appuntato di 49 anni in servizio negli uffici della Scuola Nautica della Guardia di Finanza di Gaeta.

Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato e i militari del Nucleo mobile della Compagnia della Guardia di Finanza hanno rinvenuto, nel corso di una perquisizione a bordo del ciclomotore e in quella successiva nell'appartamento ubicato nel quartiere di Castellone, altri quattro grammi di cocaina, suddivisi in undici dosi. Sia la droga che il motoveicolo utilizzato per l'attività di spaccio sono stati sequestrati dagli inquirenti e il 49enne appuntato della Scuola Nautica della Guardia di Finanza di Gaeta arrestato per detenzione ai fine di spaccio di sostanze stupefacenti e, su ordine del Pm della Procura di Cassino Roberto Bulgarini Nomi, messo agli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima.

Il finanziere, che ha nominato come suo legale di fiducia l'avvocato Vincenzo Macari, avrebbe cercato di giustificare come occasionale l'incontro con un assuntore di stupefacenti in quella zona un po' isolata attigua alla Torre di Mola. Ma le dosi di cocaina ritrovate all'interno dello scooter e nella sua abitazione a Castellone aggravano sicuramente la sua posizione. L'arresto del 49enne appuntato ha naturalmente colto di sorpresa i suoi colleghi della Scuola Nautica delle Fiamme Gialle di Gaeta e suscitato scalpore anche negli ambienti extramilitari del Golfo. Le indagini di polizia e guardia di finanza proseguono a ritmo intenso per accertare eventuali collegamenti con altri complici nel rifornimento di sostanze stupefacenti nel florido mercato della droga nel sud pontino.



