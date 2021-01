ATLETICA

Sabato prossimo ci sono le elezioni per la presidenza e il consiglio del Comitato regionale Lazio della Fidal, la Federazione di atletica leggera. Sono due i candidati al ruolo di presidente: Fabio Martelli, presidente uscente, e Giampiero Trivellato, attuale presidente del comitato di Latina. «La mia candidatura è nata sui campi di gara, sia in pista per l'attività giovanile, sia delle competizioni su strada - spiega - dalle lamentele è nata l'idea di una candidatura che proponesse qualcosa di nuovo: ho abbracciato il progetto di Stefano Mei a livello nazionale per ottenere un cambiamento più ampio di tutto il sistema». Nella stessa occasione verranno eletti anche i consiglieri, sganciati dall'elezione del presidente: su 27 candidati, tre sono della provincia di Latina. Antonello Cipullo, 46 anni, da 15 presidente dell'Atletica Sabaudia e organizzatore del Circeo Trail: «Voglio dare voce alle società che fanno running, senza togliere spazio all'atletica, ma in Italia la metà degli iscritti sono podisti. A livello locale vorrei un impianto a Sabaudia che possa coprire anche altri sport e sarebbe ideale per il canottaggio». Albino Marostica, 63 anni, storico presidente dell'Atletica Hermada e organizzatore della Pedagnalonga: «Bisogna snellire la burocrazia dando anche più spazio alle competizioni su strada. Serve impulso all'attività scolastica con professori e altre figure che possano ricreare il clima dei famosi Giochi della Gioventù che avevano dato ottimi frutti e contribuito all'avvicinamento di nuovi atleti al nostro movimento: questo fornirà un notevole ricambio generazionale. Vorrei anche dare lustro all'impianto di Terracina, ormai in abbandono da anni». Filippo Felice Lacalamita, 48 anni, di Sabaudia, responsabile del settore atletica Gsi. «Voglio sviluppare il settore giovanile dell'atletica nella provincia di Latina, ripristinando le piste inutilizzate e intercettando fondi europei per la costruzione di nuove. I giovani devono provare più sport».

