Una Pontina da incubo, quella di ieri: in mattinata il traffico è rimasto bloccato per ore, in direzione Roma all'altezza di Campoverde, per un tamponamento a catena tra tre veicoli: a scontrarsi, due automobili e un trattore. Sul posto la polizia stradale di Aprilia per i rilievi del caso. Le due auto hanno urtato il mezzo agricolo finendogli contro: i due conducenti sono rimasti feriti e sono stati trasportati dal 118 alla clinica Città di Aprilia. L'incidente si è verificato intorno alle 8,30 ma la Pontina è stata riaperta intorno alle 12: disagi ovviamente per gli automobilisti, in una settimana che è già da bollino nero. E infatti anche sulla Pontina il traffico era piuttosto intenso. Nel pomeriggio, poi, la statale è stata nuovamente chiusa a causa del fumo provocato da un grosso incendio di sterpaglie a Borgo Piave: partite dal bordo strada le fiamme all'altezza della ex Pozzi Ginori, si sono propagate rapidamente su entrambi i lati della carreggiata. Vigili del fuoco di Latina e protezione civile dei gruppi di Passo Genovese e Cisterna erano presenti con le loro squadre e l'arteria è stata riaperta dalla polizia stradale soltanto intorno alle 16. Code e disagi anche in questo caso, anche se la chiusura è durata meno. Sempre ieri pomeriggio, difficoltà nello spegnimento degli incendi, che erano diffusi in tutta la provincia. Sempre alle porte di Latina, nella località Sant'Ilario al confine tra Borgo Bainsizza e Cisterna di Latina, e in Via Monfalcone di nuovo nei pressi del centro di accoglienza Al Karama (dove già nei giorni scorsi c'era stato un altro grosso incendio), altri due roghi erano partiti in contemporanea a quello della Pontina. Nel frattempo continuano a bruciare anche le montagne della provincia: mezzi aerei sono stati impiegati sia a Monte Acuto, vicino Maenza, e sulle alture nei pressi di Monte San Biagio, al sud pontino. Sono purtroppo già tanti gli ettari di bosco e macchia mediterranea andati in fumo nella provincia di Latina, accidentali o dolosi che siano, tutti comunque per mano dell'uomo.

