«La vicinanza della Polizia di Stato e di tutti i poliziotti di Latina agli atleti olimpici». L'ha espressa ieri mattina a Sabaudia il questore, Michele Maria Spina, che ha raggiunto gli atleti del canottaggio del gruppo sportivo Fiamme Oro per fare personalmente il suo in bocca al lupo agli atleti che nei prossimi giorni voleranno alla volta di Tokyo per prendere parte alle Olimpiadi. Avranno, dalla loro, il tifo dei colleghi poliziotti oltre quello degli italiani appassionati di sport remieri, ma anche di coloro che in occasione dei Giochi olimpici scoprono specialità che normalmente hanno poco seguito ma sono invece una punta di diamante dell'Italia che gareggia con mille sacrifici e scarse ricompense.

Qualche sera fa, alla presentazione della squadra olimpica, c'era il responsabile del gruppo sportivo che si allena a Sabaudia, ma ieri il questore ha voluto raggiungere personalmente gli uomini e le donne che difenderanno i colori dell'Italia oltre a rappresentare le Fiamme Oro.

Cinque gli atleti che si sono guadagnati il diritto di partecipare alla regina delle competizioni sportive, grazie ai risultati ottenuti negli ultimi anni: l'agente scelto Marco Di Costanzo, l'agente scelto Federica Cesarini, l'agente scelto Pietro Willy Ruta, l'agente Matteo Castaldo e l'agente Kiri Tontodonati. Di Costanzo e Castaldo, tra l'altro, hanno già vinto una medaglia alle scorse Olimpiadi di Rio de Janeiro, nel 2016. Il primo nel due senza il secondo nel quattro senza. Due bronzi che lasciano ben sperare su questa nuova avventura olimpica per gli atleti che ormai a Sabaudia hanno non solo un luogo unico al mondo per allenarsi ma, di fatto, la loro seconda casa.

