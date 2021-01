© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INTERVISTAIl III Nucleo Atleti delle Fiamme Gialle è presente a Sabaudia dal 1960 e, in 60 anni, ha regalato alla città pontina tanti successi in ambito nazionale ed internazionale. Un dream team composto da 26 atleti di canottaggio e canoa che hanno portato alto il nome di Sabaudia nel mondo. Il capitano Danilo Cassoni, comandante del Nucleo, traccia un bilancio del 2020 e parla degli appuntamenti sportivi del 2021.Comandante com'è stato, sportivamente parlando, il 2020 che ci è appena concluso?«Un anno difficilissimo per la gestione del reparto. I risultati, nonostante tutto, sono arrivati. Agli europei assoluti abbiamo vinto un argento nel doppio pesi leggeri con Valentina Rodini, un argento nel 4 di coppia con Giacomo Gentili, Luca Rambaldi, Luca Chiumento e Simone Venier ed un bronzo con Matteo Lodo e Giuseppe Vicino nel due senza. Agli europei under 23 abbiamo conquistato un argento nel doppio con Clara Guerra e Alessandra Montesano e un bronzo con Emanuele Capponi nell'8. Per la canoa un argento è stato conquistato in coppa del mondo nel K2 1000 con Burgo e Beccaro. Ai campionati italiani senior di canoa abbiamo ottenuto 10 titoli. Al meeting nazionale a Sabaudia abbiamo collezionato 23 medaglie ed ai campionati italiani junior abbiamo portato a casa un argento sull'8 e un oro con Matteo Sartori. Nella finale di canoa giovani a Caldonazzo abbiamo conquistato 13 medaglie ed ai campionati italiani ragazzi 3 titoli italiani. Inoltre, durante il lockdown, Valentina Rodini ha stabilito 2 record del mondo su ora e mezz'ora al remoergometro. Non dimentichiamo infine che il nostro Romano Battisti attualmente è su Luna Rossa».Quest'anno dovrebbe essere recuperata la prova di Coppa del Mondo a Sabaudia saltata per covid. Si terrà secondo lei?«Siamo fiduciosi che si faccia. Siamo pronti come struttura per dare appoggio al Comune e al comitato organizzatore. L'organizzazione è già a buon punto. La Coppa del Mondo a Sabaudia sarà una sorta di mini olimpiade in quanto consentirà alle varie nazionali di studiare lo stato di preparazione delle altre. Il mese successivo si apriranno i giochi olimpici e, gareggiando a Sabaudia con gli altri, si potrà capire lo stato di forma di tutti».A proposito di Olimpiadi come vi state preparando? Pronostici?«Dieci nostri atleti hanno qualificato le rispettive imbarcazioni per le Olimpiadi. Si tratta di Burgo e Beccaro per la canoa e Rambaldi, Gentili, Panizza, Rodini, Guerra, Lodo, Vicino e Filippo Mondelli che ora è fermo per un problema di salute e a lui va il nostro più grande in bocca al lupo. Sono convinto che quest'anno le Olimpiadi saranno disputate. Tutto il nostro sforzo è finalizzato a questa competizione».Quanto il covid vi ha condizionati nello svolgimento dell'attività sportiva?«Durante il lockdown gli allenamenti si svolgevano in videoconferenza. Ci siamo inventati delle gare di salto della corda a distanza per far sentire la vicinanza delle Fiamme Gialle ai ragazzi che erano costretti a stare chiusi dentro casa. Temevamo che nelle sezioni giovanili molti abbandonassero ma ciò non è avvenuto. Abbiamo dovuto abituarci a lavorare in palestra in massimo 4 persone, a rispettare il distanziamento e a sanificare gli attrezzi ogni volta. Per consentire a tutti i 150 ragazzi delle sezioni giovanili di allenarsi abbiamo organizzato fino a 4 turni al giorno: 8 ragazzi per turno in 4 siti distinti. Abbiamo persino utilizzato il teatro per allenarci. Per assicurare il distanziamento abbiamo disegnato dei quadrati a terra perché si sapesse in che spazio si poteva stare».Ebe Pierini© RIPRODUZIONE RISERVATA