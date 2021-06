FESTIVAL A VENTOTENE

Sale l'attesa per la decima edizione del Festival letterario Gita al Faro. È cominciato il countdown per la kermesse estiva che dal 22 al 27 giugno animerà l'isola di Ventotene. Un compleanno importante per la manifestazione, che torna dopo un anno di assenza a causa dell'emergenza Covid. Un programma e una formula speciale.

Dieci ospiti raggiungeranno l'isola per scriverne e condividere con il pubblico le storie che nasceranno. Il 2021 è significativo anche per la comunità di Ventotene, che festeggia gli ottant'anni del Manifesto redatto nel 1941 da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Eugenio Colorni. La kermesse nata da un'idea di Francesca Mancini, Laura Pesino e Vania Ribeca con Lidia Ravera, promossa dall'associazione per Santo Stefano in Ventotene Onlus con il contributo di altre realtà locali, è affidata alla direzione artistica della romana Loredana Lipperini. Il titolo trae ispirazione dall'omonimo romanzo di Virginia Woolf.

La settimana prevede la scoperta del territorio e del suo patrimonio artistico, culturale, storico e sociale e presentazioni sullo sfondo di un suggestivo scenario naturale a picco sul mare. Momenti di confronto intorno alla cultura e al suo ruolo contemporaneo, echi lontani dei circoli letterari e intellettuali di altra epoca. Questi i nomi degli autori che avranno modo di raccontare la loro esperienza: Stefania Auci, Laura Bosio, Ernesto Franco, Siegmund Ginzberg, Matteo Nucci, Gilda Policastro, Lidia Ravera, Nadia Terranova e Nadeesha Uyangoda, con la partecipazione di Cristina Morales. Gli scrittori parteciperanno agli incontri serali presso la libreria Ultima Spiaggia, mentre il 26 e 27 giugno, in occasione del weekend conclusivo, leggeranno gli inediti nei giardini del Comune alla luce del faro, accompagnati dal pianista Matteo Rossi.

Andrea Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA Giovedì 17 Giugno 2021, 05:04