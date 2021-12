Giovedì 2 Dicembre 2021, 05:01

CALCIO

Si rinnova il binomio sport e solidarietà nel periodo natalizio grazie all'iniziativa ideata da Gennaro Ciaramella, sempre sensibile a tematiche inerenti il sociale. L'appuntamento con la Serata del ricordo e dell'orgoglio nerazzurro è per le ore 20:30 di martedì 14 dicembre in un locale del capoluogo e metterà al centro della scena le imprese e i personaggi della squadra pontina durante i suoi 49 anni da tifoso. Solo per citarne alcuni, saranno ricordati Piero Di Trapano, Michele Condò, Agostino Giorgi, Francesco Amodio, Mario Cancellieri, Salvatore Ferraro, Dino Stefani, Giorgio Ziroli e il mitico Ughetto. Durante la manifestazione presentata da Pasquale Cangianiello e Daniele Mariani, interverranno i protagonisti delle più grandi gesta sportive del Latina Calcio dal 1972 ai giorni nostri. «Da innamorato dei colori nerazzurri, e nella settimana che si concluderà con il compleanno della città, cercherò di ripercorrere le tappe più importanti della storia del club - ha dichiarato Ciaramella - ricordando i miei quasi 50 anni da tifoso attraverso figure che hanno contribuito alla realizzazione di alcune imprese indimenticabili». Da rimarcare i successi messi in fila dal club di Piazzale Prampolini, fra cui le vittorie del campionato di serie D nella stagione 1972/73, e in quella 1976/77, con le successive promozioni in C, passando per l'Interregionale dominata nel 1985/86 con Giancarlo Sibilia allenatore, finendo con gli anni d'oro della Coppa Italia di serie C vinta nel 2013 e i 4 consecutivi in serie B. Prima squadra e non solo, però. In evidenza anche le fatiche delle giovanili, fra cui il successo della Juniores Nazionale nel 1996/97 e della Berretti nel 2012/13. «Ogni singolo trionfo - conclude Ciaramella - verrà ricordato da alcuni protagonisti legati a quel momento che avranno il piacere di essere presenti». Info e adesioni al numero 346-1255057, comunicare la propria adesione entro domenica 12.

VERSO LATINA-CATANIA

I ragazzi di Donato continuano la preparazione in vista della sfida di domenica sul campo sintetico della Samagor. Viste le condizioni metereologiche è stato deciso di spostare la seduta odierna delle ore 11 inizialmente in programma alla ex Fulgorcavi Intanto la società ha dato seguito alla campagna Ora più che mai tutti allo Stadio. Si potrà accedere ai settori curva e gradinata del Francioni a prezzo scontato (rispettivamente 8 e 12 euro). Offerta anche per gli under 14 che potranno entrare al Comunale con il biglietto ad un euro (oltre i costi di prevendita) accompagnati da un adulto pagante. I tagliandi sono già disponibili online sul portale di Ciaotickets e presso i punti vendita abilitati della provincia di Latina.

Davide Mancini

