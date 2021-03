23 Marzo 2021

IL CASO

Giornata di controllo del rispetto delle norme anti-Covid19 per i Carabinieri della Compagnia di Terracina, e non sono mancate denunce e sanzioni. Domenica scorsa i militari del locale Norm Aliquota radiomobile - hanno denunciato all'autorità giudiziaria un uomo di 30 anni del posto che qualche notte prima era uscito da casa con la propria macchina nonostante la Asl di Latina gli avesse imposto la quarantena obbligatoria domiciliare dopo aver contratto il virus. In barba alle raccomandazioni imposte per limitare il rischio di difondere il contagio, l'uomo ha deciso di fare uscire con la sua auto, ma è stato fermato e denunciato.

Ieri i Carabinieri della locale stazione hanno multato inoltre altre due persone: sono state sorprese a passeggiare nel centro di Terracina senza avere un motivo giustificato tra quelli previsti dalle norme anti Covid attualmente in vigore. Situazione più grave quella che ha riguardato una comitiva di ragazzi che, invece, aveva visto bene di riunirsi presso un'abitazione privata dove a quanto pare era in corso una festa, finita in anticipo per l'arrivo dei Carabinieri del capitano Francesco Vivona.

Tra di loro c'era anche un giovane di 21 anni che, dopo una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 16 grammi di hashish; per lui è scattata una denuncia a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ad ogni modo tutti i sette giovani sorpresi all'interno dell'abitazione sono stati multati per violazione delle norme relative al Covid19 che vietano riunioni in abitazioni e assembramenti.

Ri.Re.

