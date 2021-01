© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INCONTRO«Il Comune ha adottato una politica di ascolto per cercare di muoversi in maniera coordinata con il territorio, una politica fatta di atti concreti, come la delibera di Consiglio con quale la città di Latina ha ribadito il proprio no' alla riapertura della discarica di Borgo Montello». Con queste parole il sindaco Damiano Coletta ieri ha voluto rasserenare il clima di preoccupazione venutosi a creare davanti ai cancelli di Ecoambiente, dove sono apparsi cartelli di inizio lavori.«Ringrazio la comunità di Borgo Montello per l'atteggiamento civile con cui sta affrontando questa complicata vicenda», ha aggiunto il primo cittadino sottolineando come l'amministrazione comunale «ha già dato risposte chiare in conferenza dei servizi». Si tratta dell'appuntamento atteso per il prossimo 26 gennaio, quando si deciderà sulla richiesta di Ecoambiente di poter abbancare ulteriori 38mila metri cubi di rifiuti. Ieri il sindaco si è recato a Borgo Montello per un incontro con i rappresentanti dei comitati spontanei del Borgo e alcuni residenti, per condividere un percorso proprio in vista con la conferenza dei servizi ma anche del difficile iter che porterà i Comuni della provincia di Latina all'individuazione di un sito alternativo alla discarica di via Monfalcone. Presenti all'incontro, oltre il sindaco e gli assessori Dario Bellini ed Emilio Ranieri, anche i consiglieri Marina Aramini, Emanuele Di Russo e Loretta Isotton. Il sindaco ha ricordato la nota indirizzata al presidente della Regione Nicola Zingaretti con cui ha chiesto di formalizzare il percorso per arrivare in tempi brevi alla gestione post mortem della discarica e al risarcimento danni per i residenti di via Monfalcone. «Abbiamo recepito le istanze del territorio ha aggiunto Coletta e ci stiamo battendo con tutte le armi a disposizione: è una battaglia politica, civile e amministrativa».