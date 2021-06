BASKET, LA STORIA

La cannibale ha confermato ancora una volta la sua voglia famelica. La cestista fondana Federica Iannucci, 175 cm, puro talento della palla a spicchi, ha chiuso la sua undicesima stagione in serie A2 (in A1 ha indossato la canotta del Pozzuoli nel biennio 2009-2011) con l'ennesimo primato. La guardia numero 7 delle venete della Schiavon Ponzano ha dominato la scena nel girone Nord con la media di 18.14 in 21 giornate, a quota 381, davanti a Virginia Galbiati (Alma Patti) che ne ha messi a referto 471, ma alla media di 18.12. Particolare trascurabile?

L'ex azzurrina di Milano, con un passato in A1 a Ragusa, che ha lo stesso ruolo della pontina, ha giocato però cinque partite in più rispetto alla Iannucci, che prima del suo addio anticipato era nettamente davanti a tutte nella speciale classifica. «Ho dovuto lasciare per motivi personali spiega subito Federica, che compirà 28 anni l'11 giugno il merito del mio lavoro va condiviso con le mie compagne di squadra che sono state preziose fino all'ultimo e a cui devo fare i complimenti per la salvezza ottenuta nei play-out contro l'Edelweiss Albino (2-0)».

Un club che le rievoca bei ricordi. Giocò nel bergamasco nel 2018-2019 quando realizzò 544 punti (+1 rispetto al 2016-2017 di Marghera). Nella sua carriera il record attuale resta quello firmato nel 2018 nelle file del San Giovanni Valdarno: all'epoca la retina fu infilata per 666 volte con una media di 24.2 a partita. Giocatrice di notevole impatto offensivo, è stata per tre annate consecutive - dal 2015 al 2018 - la top scorer dell'A2: nel 2015/2016 con Viareggio fu anche votata dalla Lega Basket Femminile MVP della categoria. Cresciuta nella Virtus Fondi di Pino Romano e Francesca Micci, il peperino dagli oltre 4.000 punti in carriera (il suo nome splendette per anni al Tosarello di Latina), che vive di accelerazioni improvvise, contropiedi, penetrazioni, non conosce ancora il suo futuro. «E' presto per parlarne», riflette la Iannucci, laureata in Scienze della formazione primaria a Macerata, che a dicembre conseguì a Siena la Magistrale in Storia e Filosofia con una tesi su Giovanni Paolo II. Una data certa è invece il suo matrimonio: il 10 luglio convolerà a nozze con Vincenzo, tecnico radiologo di Pozzuoli, coronando un'amore che dura dal 2010.

Andrea Gionti

