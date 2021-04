20 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







TENNIS

L'Italtennis al femminile è tornata tra le grandi della Billie Jean King Cup (l'ex Fed Cup). La squadra azzurra è tornata con il sorriso sulle labbra dopo la vittoria per 3-1 sul veloce indoor di Cluj contro le padrone di casa della Romania. Sono veramente orgogliosa delle mie ragazze che hanno mostrato determinazione e grinta, ma dobbiamo restare con i piedi per terra, sottolinea il capitano Tathiana Garbin, 43enne mestrina di nascita ma ormai formiana d'adozione. L'ex numero 22 del ranking Wta (dal 2016 è alla guida del settore rosa dopo gli anni d'oro di Corrado Barazzutti) dal settembre 2018 segue al centro di preparazione olimpica i talenti della new generation. In rampa di lancio figura la marchigiana Elisabetta Cocciaretto, protagonista con due successi nei singolari (ha sostituito la numero uno Camila Giorgi, assente per Covid), riportando il team tra le 16 nazionali che a febbraio 2022 disputeranno i preliminari per l'accesso alle Finals di aprile a Budapest: ammesse di diritto le quattro semifinaliste dell'edizione di quest'anno. Il lavoro che stiamo svolgendo a Formia, anche grazie al dt Vittorio Magnelli, sta regalando i suoi frutti spiega la Garbin, che abita in un appartamento in centro con vista panoramica sul Golfo - Il percorso è appena cominciato, ma sono convinta che potremmo soltanto crescere. Alla Coccia (così viene chiamata affettuosamente, ndr) avevo chiesto di essere aggressiva, di andarsi a prendere il punto e principalmente essere protagonista del suo tennis. E' una ragazza giovane, appena 20 anni, però a me piacciono tanto la personalità e il carattere che riesce a dimostrare in campo, specie nei momenti decisivi. Al Bruno Zauli luogo cult dello sport mondiale diretto da Davide Tizzano - sono allestiti sei campi: tre in terra battuta e tre in cemento, di cui due coperti con la superficie di nuova generazione. Formia è una bellissima città immersa tra mare e monti chiosa Tathiana - con un clima invidiabile che permette di allenarsi anche nei periodi più freddi dell'anno.

Andrea Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA