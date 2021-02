RIFIUTI

Striscioni e slogan contro una nuova discarica in zona Plasmon, o come dir si voglia sito di stoccaggio di rifiuti secchi. Ieri mattina la protesta è scesa in strada lungo la Migliara 45, alle porte del capoluogo pontino, con il flash mob di Fratelli d'Italia. A sostenere il malcontento dei numerosi comitati civici, scesi in campo contro la decisione della conferenza dei sindaci pontini, tra i tanti manifestanti anche il senatore Nicola Calandrini. «Una discarica è necessaria per chiudere il ciclo dei rifiuti all'interno della provincia, ma nel raggio di quattro chilometri intorno a quest'area insistono almeno 25mila residenti ha dichiarato il parlamentare - Per questo sosteniamo che la scelta è sbagliata. Anche il sindaco di Latina Damiano Coletta prima ha accettato l'ipotesi di ospitare qui una delle due discariche previste dal piano provinciale dei rifiuti, poi ha espresso i suoi dubbi in merito all'area e ora ha annunciato che si avvarrà di una consulenza tecnica». I consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Andrea Marchiella, Matilde Celentano, Raimondo Tiero e Giorgio Iaolongo, tutti presenti alla manifestazione di ieri, hanno già richiesto con gli altri colleghi di centrodestra la convocazione dell'assise civica affinché si arrivi a deliberare l'esclusione del sito in questione per lo stoccaggio dei rifiuti. «Questo non è solo un problema della Migliara 45 - ha aggiunto Gianluca Di Cocco, portavoce locale di FdI - Latina ha già dato negli anni con una serie di servitù, dalla discarica di Borgo Montello alla centrale nucleare, al campo rom di Al Karama». Intanto Laboratorio Identità Futuro e Generazione per Latina, a cui aderiscono i consiglieri Giovanna Miele e Matteo Coluzzi, hanno preannunciato un sit-in in piazza del Popolo, per il 3 febbraio alle 18.30. Obiettivo: «Dire no alle discariche di Borgo Montello e Borgo San Michele; no a scelte senza condivisione e consapevolezza, sì alla tutela dell'ambiente e alla politica dello sviluppo». Il sindaco Coletta anche ieri ha ribadito che l'esame dell'idoneità del sito è affidato alla valutazione di tecnici di sua fiducia che dovranno certificare l'assenza di rischi ambientali: «Se non dovesse esserci alcun rischio così come ho preteso, sarà comunque la politica a valutare. Sono abituato a ragionare così. Sui fatti. Non sulle opinioni di pancia. Nel frattempo confido nelle conclusioni della conferenza dei servizi per mettere una pietra tombale sulla discarica di Borgo Montello».

