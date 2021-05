25 Maggio 2021

BOTTA E RISPOSTA

Ci sono andati a nozze con il silenzio del primo cittadino Damiano Coletta sugli arresti per i concorsi truccati della Asl, prima Fratelli d'Italia, ieri anche il Movimento 5 Stelle. «Latina è sulle cronache nazionali per concorsi pubblici truccati e il sindaco della città capoluogo non esprime una sola parola né per ringraziare magistratura e forze dell'ordine, né di vicinanza nei confronti dei candidati penalizzati da indagini e annullamento, né soprattutto per prendere le distanze da una parte politica sospettata di aver viziato i concorsi - aveva commentato a caldo il senatore Fdi Nicola C alandrini - Questo silenzio è decisamente imbarazzante per un'amministrazione che ha fatto della legalità la sua bandiera e che alle prossime elezioni potrebbe andare a braccetto con chi quei concorsi potrebbe averli manovrati con buona pace di migliaia di candidati che hanno creduto in una opportunità di lavoro e hanno studiato notte e giorno per ottenerla senza cercare o avere favoritismi. Un silenzio, quello di Coletta, che dura da mesi rispetto alle vicende dei concorsi della Asl. Esposti di esponenti politici e di cittadini, interrogazioni in Parlamento, articoli sulla stampa locale e nazionale: il solito, loquace, paladino della legalità, Damiano Coletta, questa volta ha perso le parole».

Ieri ha rincarato la dose anche il Movimento 5 Stelle. «Ad oggi sembra che anche dietro il concorso ASL si celino delle responsabilità politiche ben definite le quali, se confermate, dovrebbero portare dritte alle dimissioni dei mandanti, qualsiasi carica istituzionale essi rivestano. Al riguardo - aggiungono i Cinque Stelle - ci aspettiamo una presa di posizione pubblica del sindaco di Latina Coletta, anche in qualità di presidente della conferenza dei sindaci sulla sanità».

Alla fine, ieri pomeriggio, il sindaco ha deciso di replicare. Col senno di poi avrebbe dovuto farlo già da venerdì, ma ieri ha spiegato di non averlo fatto per un motivo ben preciso: «Come abitualmente ho fatto nell'ambito di queste vicende di cronaca che nel recente passato abbiamo purtroppo visto spesso, non ho ritenuto opportuno esprimermi per il rispetto di chi indaga e anche degli indagati. Nelle altre inchieste e operazioni, come quella della compravendita dei voti nel 2016 o la vicenda del sottosegretario Claudio Durigon, non mi sono espresso sempre per una forma di rispetto e per non dare giudizi affrettati. Ovvio che, se venisse accertato quello che le indagini stanno evidenziando, le cose cambiano. Parliamo di comportamenti gravi che danneggiano tutta la comunità», spiega il primo cittadino. A dire il vero le intercettazioni sono eloquenti non tanto e non solo penalmente, ma soprattutto moralmente e questo poteva sicuramente essere oggetto di un commento anche a caldo.

«La Regione Lazio potrebbe costituirsi parte civile - aggkunge Coletta - e valuteremo anche noi questa possibilità se gli indagati dovessero essere rinviati a giudizio perché quando ci sono condotte di questo genere si danneggia il cittadino e il candidato che invece ha fatto tutto regolarmente. Posso dire sicuramente che Latina ha voltato abbondantemente pagina e tali episodi fanno male alla città».

