VERSO IL VOTOFare Latina Evo-Labor scende in campo, annunciando la formazione di una lista per le prossime elezioni amministrative del capoluogo, mentre il centrodestra continua a stilare il programma; e tra le due compagini si accendono polemiche, con le prime scintille di campagna elettorale. «Vogliamo fare un percorso condiviso con le altre forze della città che hanno a cuore la rinascita e lo sviluppo del territorio», spiegano il presidente e il suo vice, Giorgio Di Giorgio e Annalisa Muzio. Secondo i due, «una rinascita della città è possibile, attraverso una unione tra soggetti politici e tecnici, come insegna il Governo guidato da Mario Draghi, e crediamo che sia giunto il momento per Latina di costruire un percorso nuovo fatto di politici, liberi professionisti, imprenditori, cittadini privati». Sei, in particolare, gli assi che prefigurano Di Giorgio e la Muzio: ripristino del decoro urbano; valorizzazione della macchina amministrativa e istituzione dell'ufficio Fondi europei; riqualificazione urbana; sviluppo delle attività produttive, sportive, culturali e sociali; rivitalizzazione in forma strutturale e pianificata dei luoghi; attività con scuola, università, imprese, associazioni, per lo sviluppo dell'occupazione».Inoltre, «il progetto che guarda alla Latina del futuro è una visione di una Latina trasformata, per essere protagonista in Italia, con la valorizzazione di tutti i suoi aspetti vincenti: spazi a misura d'uomo, tranquillità della provincia, luoghi naturali unici e un clima mite. Per un progetto di sviluppo, con una visione lungimirante di prosperità, è necessario mettere in campo esperienza e concretezza, poiché la città nel tempo ha subito molte promesse non mantenute».LA REPLICAA Fare Latina ribatte Enrico Tiero, vice portavoce regionale di FdI, che parla di «atteggiamento di superbia di chi si eleva a giudicare i partiti al solo scopo di avere visibilità». Tiero spiega che i partiti di centrodestra «da mesi stanno lavorando assiduamente sui programmi, per la risoluzione delle tante problematiche territoriali e lo fanno nei tavoli tematici, senza l'esigenza di sbandierarlo sulla stampa. Il centrodestra sta lavorando affinché la città possa avere il miglior sindaco possibile, ma da tempo abbiamo dato priorità al programma di città e non al candidato sindaco. Invito Fare Latina e la Muzio a non esprimere giudizi su coloro a cui poi chiede collaborazione per il bene della città».Da FdI si esprime anche il capogruppo in Consiglio comunale, Andrea Marchiella, che spiega come «il centrodestra sarà unito» e auspica anche l'ingresso in coalizione di Cambiamo con Toti e dell'Udc. «Ritengo normale che in questo momento così delicato possano emergere opinioni diverse, ma queste saranno fonte di arricchimento e non certo di divisione. Sul candidato sindaco, su cui decideranno i vertici regionali, Fratelli d'Italia si è presentata al tavolo delle trattative con le sue proposte, e ho fiducia che i nostri rappresentanti sapranno farle valere».An. Ap.