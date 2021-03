9 Marzo 2021

SCAURI

Hanno creato il falso profilo di un Generale dell'Esercito per raggirare una donna di Scauri al fine di spillarle migliaia di euro. È quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Scauri al fine di serrate indagini che hanno portato al disegno ordito da quattro persone, che in conclusione delle attività investigative, sono state denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cassino per il reato di truffa. Secondo quanto ricostruito dagli uomini agli ordini del Capitano Michele Pascale, i quattro truffatori avevano creato sul celebre social network di Mark Zuckerberg, Facebook, e sul sistema di messaggistica WhatsApp, il profilo di un falso Generale dell'Esercito americano in missione in Italia. Con questo profilo, avevano avvicinato virtualmente una signora di Scauri, con la quale hanno portato avanti una lunga conversazione ripresa in più giorni. La donna era stata dapprima agganciata su Facebook, per mezzo di un messaggio privato, per poi passare a Whatsapp, avendola convinta a dare il numero di cellulare. Nelle conversazioni, una volta carpita la fiducia della signora, fin troppo ingenua, il falso Generale aveva richiesto diversi bonifici che gli sarebbero serviti in quanto in difficoltà economiche. Le somme erano di qualche migliaio di euro, per arrivare al totale di ben 16mila euro. Dopo di che l'ufficiale americano è scomparso. La donna quando si è accorta di essere stata raggirata ha denunciato l'accaduto ai carabinieri di Scauri che hanno avviato le indagini ricostruendo attraverso le conversazioni e risalendo attraverso i social alle vere identità delle persone che si nascondevano dietro il falso profilo del generale. I quattro sono stati denunciati per truffa.

Giuseppe Mallozzi

