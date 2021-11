Mercoledì 24 Novembre 2021, 05:02

L'UDIENZA

E' approdata in sede di udienza preliminare l'indagine sul fallimento della società Circe proprietaria dell'hotel Il Guscio di Terracina per la quale alcuni professionisti pontini sono indagati per turbata libertà del procedimento di scelta del contraente nell'ambito di procedure fallimentari, trasferimento fraudolento di valori e reimpiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.

Davanti al gup Giorgia Castriota sono comparsi otto professionisti pontini, un avvocato e sette commercialisti. Uno dei professionisti, assistito dall'avvocato Francesca Roccato, ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato, richiesta accolta dal giudice mentre sono state depositate due richieste di costituzione di parte civile della curatela fallimentare della società Circe e quella dell'imprenditrice che gestiva una società proprietaria dell'albergo.

Il giudice per le indagini preliminari ha quindi rinviato all'udienza del 16 febbraio prossimo per la celebrazione del rito abbreviato e la decisione sul rinvio a giudizio degli altri indagati, assistiti dagli avvocati Renato Archidiacono, Luca Giudetti, Leone Zeppieri, Tommaso Pietrocarlo, Claudio De Felice e Enrico Quintavalle.

Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza e coordinate dai sostituti procuratori Giuseppe Bontempo e Claudio De Lazzaro avevano permesso di scoprire come l'acquisizione dell'albergo e la sua istantanea rivendita erano stata ideata fin dall'inizio grazie alla diretta conoscenza dell'interesse all'acquisizione da parte di un imprenditore del settore turistico.

Tali informazioni privilegiate, in uno con gli incarichi ricoperti, hanno permesso agli indagati di esercitare sulla curatela un'influenza indebita, distorcendo le fisiologiche dinamiche della procedura fallimentare. Intanto nei giorni scorsi la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da due dei professionisti contro l'interdizione dalla professione.

