Venerdì 3 Settembre 2021, 05:01

L'EVENTO

Si è svolta lo scorso primo settembre, nella splendida cornice del loggiato vasariano di piazza del Municipio, a Castiglion Fiorentino, la cerimonia di premiazione del XXV Premio Internazionale Fair Play Menarini. Un'edizione 2021 davvero speciale che ha visto l'appuntamento dedicato all'etica e al fair play tornare al suo programma completo dopo le restrizioni del 2020 per celebrare in grande spolvero il venticinquesimo anniversario della sua fondazione.

Tra i moltissimi big dello sport internazionale quali l'ex tennista svedese Stefan Edberg, l'icona del basket Pierluigi Marzorati, la nuotatrice Katinka Hosszu, Patrizio Oliva, Sinisa Mihajlovic, Patrick Kluivert e Massimo Bonini, Marco Tardelli e Hansi Müller, hanno ricevuto il premio anche le canottiere Valentina Rodini delle Fiamme Gialle e Federica Cesarini delle Fiamme Oro che, dopo l'oro olimpico conquistato ai Giochi di Tokyo 2020, hanno ritirato il premio speciale L'Italia nel cuore.

Le due campionesse appartengono a società sportive che hanno sede a Sabaudia e si allenano costantemente sulle acque del lago di Paola. All'altro atleta gialloverde, il pontino Romano Battisti, campione di canottaggio ora passato alla vela e reduce dall'esperienza di Coppa America con Luna Rossa, è stato assegnato il premio Lo Sport oltre lo Sport. Una grande soddisfazione per questo riconoscimento assegnato a tre atleti che sono legati indissolubilmente alla città di Sabaudia. Infine, ad aggiudicarsi il premio speciale Fiamme Gialle Studio e Sport, frutto della collaborazione tra il Premio Fair Play e il Centro Sportivo della Guardia di Finanza, è stata la giovane marciatrice Sofia Fiorini. Con l'occasione si è svolta la presentazione ufficiale del francobollo dedicato alla XXV edizione del Premio Fair Play Mecenate: un francobollo celebrativo, appartenente alla serie tematiche Lo sport, che sarà emesso dal Ministero dello sviluppo economico.

Ebe Pierini

