Gli alberi che si trovano nel cortile e nel parcheggio della facoltà di Ingegneria di Latina dovranno essere abbattuti, o almeno una consistente parte: esattamente 21. Si tratta in prevalenza di eucalipti e robinie, in entrambi i casi sono otto gli esemplari le cui condizioni sconsigliano di mantenerli in vita, nell'elenco delle piante da abbattere ci sono poi un cipresso, un cedro del Libano e tre ligustri. Sono disseminati tra cortile e parcheggio e sono stati oggetto di una potatura decisa negli ultimi giorni, ma, secondo gli esperti non basta, tre delle piante inoltre sono già morte

La richiesta al Comune di Latina da parte del professor Vincenzo Petrozza, direttore del Cersites, il Centro di Ricerche e Servizi per l'Innovazione Tecnologica dell'Università La Sapienza, è stata inviata al Comune a fine dicembre, chiedeva l'autorizzazione all'abbattimento nella sede di viale XXIV Maggio 7, un'area in concessione demaniale assegnata all'Università in comodato d'uso perpetuo.

Il servizio Ambiente, dopo aver preso visione della richiesta e della documentazione allegata, ha autorizzato a procedere all'abbattimento delle 21 piante che dovrà essere eseguito da una ditta specializzata. Una decisione assunta a seguito della relazione tecnica di mappatura e valutazione fitosanitaria redatta dell'agronoma Francesca Di Mauro, su mandato della ditta Pagliaroli Ambiente Natura, nella quale si attesta la necessità di eseguire l'abbattimento degli alberi e procedere con la relativa compensazione. Il Comune, nell'autorizzazione firmata dal dirigente Giuseppe Bondì, sottolinea che dopo il taglio le piante dovranno essere sostituite con la messa a dimora, nell'ambito degli immobili in concessione, entro 8 mesi dal taglio, di sedici specie arboree scelte tra gli elenchi contenuti negli allegati della Legge Regionale numero 39, e dovranno avere un circonferenza di almeno 18-20 centimetri, essere di prima scelta e in armonia con il paesaggio.

