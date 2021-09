Giovedì 9 Settembre 2021, 05:01

LA STORIA

«Ho fatto il ciclista per tutta la vita, dalle categorie giovanili fino a essere un dilettante chiamato anche in Nazionale, mentre ora ho la possibilità di lavorare con gli atleti della Nazionale ai Giochi Paralimpici di Tokyo». È raggiante Fabrizio Di Somma, 50 anni, ex forestale e attualmente vigile del fuoco presso il comando di Latina, che dal 2010 è anche il collaboratore tecnico della Nazionale italiana di ciclismo paralimpico con l'esperto commissario tecnico Mario Valentini. Il Vigile Ciclista è tornato da Tokyo con un bottino importante: una medaglia d'oro, cinque d'argento e un bronzo, oltre a un bagaglio di emozioni senza fine. «A un certo punto della mia carriera c'è stata la possibilità di fare tandem con atleti non vedenti e da lì è iniziata quest'avventura prima a Sidney e Atene come atleta guida e poi a Londra, Rio e Tokyo come tecnico - racconta Di Somma che, durante la gara giapponese, ha aiutato anche Fabrizio Cornegliani (atleta in handbike) che s'era ribaltato e che poi ha vinto l'argento - Ringrazio i Vigili che mi hanno messo nelle condizioni di poter lavorare a questo sogno, grazie anche alla Direzione, al comandante e ai colleghi». Grande soddisfazione anche per il comandante provinciale Stefano Smaniotto che ha aggiunto: «Esprimo il mio più vivo apprezzamento a Di Somma per gli apprezzabili risultati conseguiti per l'Italia a Tokyo». Impegnato come meccanico a Tokyo c'era anche Roberto Pistilli, 51 anni, anche lui di Latina.

Giuseppe Baratta

© RIPRODUZIONE RISERVATA