IL CASO

Fabrizio Vitali e Laura Scalabrini si candidano come consiglieri comunali a sostegno della candidatura di Sergio Sciaudone a sindaco di Latina, e scoppia la guerra tra Verdi proprio come un tempo. Cosa è successo? Che, all'atto dell'annuncio della candidatura nella lista Solidarietà sociale a supporto di Sciaudone, Scalabrini e Vitali si erano definiti ex esponenti Verdi, dato che la prima era stata consigliera regionale (dei Verdi Federalisti) e il secondo consigliere provinciale una quindicina di anni fa. Una nota di ieri di Europa Verde-Verdi (inviata alla stampa dall'indirizzo mail di Gustavo Giorgi, presidente del Cda di Abc, e già presidente del circolo Legambiente Arcobaleno Pontino di Latina e Sezze, e quindi parte attiva del panorama ambientalista) stigmatizza però la cosa e puntualizza, nelle parole del coordinatore nazionale, Filiberto Zaratti, che la formazione politica «non ha autorizzato alcun esponente politico ad esibire appartenenze e rappresentanze del progetto politico che rappresenta i Verdi italiani nella lista Solidarietà sociale. In modo particolare, va ricordato che Scalabrini non è più iscritta ai Verdi da 25 anni, e anche Vitali non è più iscritto da 15 anni. Definirli ex Verdi è quindi una forzatura assolutamente inaccettabile».

Non solo: Europa Verde precisa che «presto sarà annunciata la costituzione cittadina del circolo e la modalità con cui EV sarà presente in città per lanciare nel territorio la tematica dell'emergenza climatica che rappresenta la madre di tutte le questioni e richiede risposte e mobilitazioni a tutti i livelli, anche da parte di chi andrà a amministrare una città come Latina. Da questo punto di vista, la sensibilità dimostrata da sempre da Damiano Coletta è una garanzia». EV dunque sosterrà Coletta alle elezioni del 3 e 4 ottobre.

«Nessuno ha mai detto che fossero ancora dei Verdi, ma è innegabile che in passato lo siano stati, e quindi siano ex», precisa Sciaudone. A ribattere è anche lo stesso Vitali, secondo cui «a Latina ci sono stati esponenti capaci di eleggere un consigliere regionale, e un consigliere provinciale, che hanno mostrato l'incisività dei Verdi sul territorio comunale: da un lato la Scalabrini si è impegnata per migliorare i livelli del servizio sanitario e contro l'inquinamento, dall'altro io mi sono impegnato per la vivibilità urbana, per l'acqua pubblica, per la sana gestione dei rifiuti. E, dopo anni e anni di battaglie ambientaliste sotto l'egida del Sole che ride, sarebbe una forzatura definirci ex Verdi? Quando in questa città gli unici Verdi ad ottenere consenso, per l'attività svolta, sono stati proprio Scalabrini e Vitali».

An. Ap.

