Sabato 24 Luglio 2021, 05:02

Il comodato dell'ex Rossi Sud alla Asl come hub vaccinale, varrà fino al 31 dicembre, ma, a seconda dell'andamento della pandemia, potrebbe essere anche rinnovato o, si auspica, chiuso anticipatamente. È uno degli articoli del comodato che lega Provincia di Latina e Asl, pubblicato ieri sull'albo pretorio dell'ente di via Costa, proprietario del bene. Era lo scorso 23 aprile quando la Asl richiese l'uso del complesso dell'ex Rossi Sud sulla via dei Monti Lepini per utilizzarlo per la somministrazione dei vaccini anti Covid. Richiesta che la Provincia accolse, «in un'ottica di collaborazione istituzionale, nel periodo emergenziale». Alla Asl sono stati concessi in comodato d'uso il piano terra del padiglione espositivo sul fronte, l'antistante spazio coperto con tensostruttura, il parcheggio e il piazzale di ingresso. Il comodato però precisa anche che la Asl potrà utilizzarlo non solo come hub vaccinale, ma anche «a ogni altra attività legata al contrasto e alla diffusione della pandemia». Alla Asl restano le spese di utenze, pulizia, vigilanza, disciplina del traffico. Il comodato è stato approvato con decreto dal presidente della Provincia, Carlo Medici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA