Venerdì 20 Ottobre 2023, 11:58

«L'ex Catasto è strategico per il Comune». Così, ieri l'assessora al patrimonio Ada Nasti ha assicurato che l'amministrazione guidata da Matilde Celentano non ha alcuna intenzione di rinunciare all'immobile all'incrocio tra via Emanuele Filiberto e via Farini. Lo ha chiarito rispondendo nel question time all'interrogazione della consigliera dem Valeria Campagna che chiedeva chiarimenti sul «mancato esercizio del diritto di prelazione, da parte del Comune, sull'immobile» che per decenni aveva ospitato gli uffici del Catasto. Già, perché al termine di una trattativa andata avanti l'inverno scorso, il palazzotto è stato venduto a un privato, ma il Comune non dispera di rientrarne in possesso.

«L'edificio - ha detto la Nasti - è un bene dichiarato di interesse storico e artistico e in quanto tale soggetto alla disciplina del Codice dei beni cultuali e del paesaggio, quindi sottoposto a disposizioni di tutela. La compravendita di beni di interesse storico è sospensivamente condizionata, ex lege, al mancato esercizio da parte del Ministero o, in caso di sua rinuncia, della Regione o degli altri enti pubblici territoriali del previsto diritto di prelazione da esercitarsi nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia della compravendita».Né il Ministero, né la Regione hanno inteso esercitare il diritto di prelazione. Non lo ha fatto neppure il Comune, ma solo perché «non ha potuto» ha spiegato l'assessora «a seguito della mancata notifica da parte della competente Soprintendenza dell'avvenuta cessione del fabbricato risalente al 21 marzo 2023. La nostra amministrazione, insediatasi ufficialmente a giugno, ha segnalato al Ministero, alla Soprintendenza, alla parte venditrice e alla parte acquirente il difetto di notifica ed ha chiesto la sospensione dell'atto ricognitivo, sottoposto a condizione sospensiva, al fine di poter esercitare il proprio diritto di prelazione. Nonostante ciò, la compravendita si è comunque conclusa in favore della Edificanda srl». Ovvero la società del presidente dell'Ance Pierantonio Palluzzi.Ed ora che succede? «L'amministrazione - chiarisce ulteriormente la Nasti - sta valutando con l'Avvocatura le azioni da porre in essere a tutela dei propri interessi in quanto l'immobile è ritenuto strategico per l'allocazione degli uffici comunali». La valutazione sul da farsi a dire il vero si trascina da diverso tempo, visto che la compravendita è del maggio scorso e che l'assessora Nasti all'indomani di quella firma aveva spiegato che era intenzione del Comune fare di tutto per esercitare la prelazione.«Preso atto del difetto sostanziale che ha impedito al Comune di Latina di esercitare il suo diritto di prelazione sull'immobile dell'ex catasto - ha replicato la Campagna - mi preme sollecitare l'amministrazione comunale affinché si pongano in essere tutte le azioni possibili per individuare, insieme all'avvocatura, le strade utili a non perdere la possibilità di acquisire la proprietà dell'immobile». La Campagna ricorda l'indirizzo politico «che avevamo dato già nella passata consiliatura quando a partire dal 2019 grazie all'impegno dell'allora assessore al Patrimonio, EmilioRanieri, il Comune di Latina aveva esplicitato la volontà di procedere all'acquisto dell'immobile. E poi nel 2022, attraverso una delibera di giunta, era stato preso l'impegno di effettuare una manifestazione d'interesse per l'acquisto sul mercato immobiliare di immobili ubicati nel perimetro della città di fondazione e nelle sue immediatevicinanze». Il Pd ha ribadito «la massima disponibilità a collaborare affinché si possa trovare la strada idonea a restituire alla collettività questo importante edificio storico che consentirebbe di riportare in centro diversi uffici comunali».