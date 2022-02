Domenica 13 Febbraio 2022, 18:33

Per ristrutturare l'ex sede della Banca d'Italia a Latina c'è la possibilità di accedere a fondi pubblici, di alcuni milioni di euro. Al centro del dibattito politico in Comune a Latina è sempre l'immobile di piazza della Libertà, acquisito dall'amministrazione di piazza del Popolo a un prezzo di poco superiore ai 3 milioni di euro, e oggetto, nei giorni scorsi, anche di un sopralluogo. Una visita effettuata dal sindaco, Damiano Coletta, con alcuni assessori, consiglieri regionali e il vice presidente del Consiglio regionale del Lazio, Daniele Leodori. All'indomani di quella visita, il capogruppo del Pd, Enzo De Amicis, spiega come sia stato proprio Leodori ad avanzare «la prospettiva di poter attingere a fondi pubblici regionali per riqualificare l'ex Banca d'Italia per le funzioni indicate dall'amministrazione comunale». Secondo De Amicis, si tratterebbe di «milioni di euro disponibili per un progetto che tenderà ad armonizzare il centro storico della città con il resto degli immobili pubblici». Inoltre, «il sopralluogo è stato un momento particolarmente importante che ha fatto capire come la Regione Lazio continui ad essere sempre attenta alle dinamiche della provincia e in particolare del capoluogo. Non possiamo fallire questo appuntamento, con la concreta possibilità di avere a disposizione fondi pubblici regionali per la riqualificazione di un immobile di particolare pregio, un progetto che potrebbe essere il fiore all'occhiello di questa nuova legislatura e per un buon governo della città». Lo stesso sindaco di Latina, Damiano Coletta, in un post su Facebook dopo la visita aveva parlato di «possibilità di accedere a un importante finanziamento per la riqualificazione dell'edificio, un luogo che l'amministrazione vuole mettere a disposizione dei giovani con spazi studio e per la ricerca».



È polemica però da parte di Latina nel cuore, gruppo consiliare di minoranza che aveva sostenuto la candidatura a sindaco di Vincenzo Zaccheo. Riprendendo la mozione di Consiglio di maggioranza approvata in aula una settimana fa (quella di minoranza fu bocciata), e affrontando anche il tema del PalaCultura di viale Umberto I, LnC osserva che «l'attuale amministrazione, con una mozione, vuole destinare l'ex sede della Banca d'Italia a incubatore culturale e sociale, rendendo vano l'acquisto dell'immobile e stravolgendo il disegno di insieme del nucleo di fondazione quale sede naturale della cittadella universitaria: una dimostrazione di mancanza di programmazione. La Banca d'Italia deve essere destinata a sede universitaria, mentre il Palazzo della Cultura deve tornare un luogo di aggregazione e di cultura per i ragazzi, una valvola di sfogo che faccia cessare la situazione di disagio giovanile registrata negli ultimi tempi». I consiglieri di LnC, Dino Iavarone, Renzo Scalco e Mario Faticoni, ricordano poi che «da sei anni il Comune sta provvedendo a mettere in sicurezza il D'Annunzio, ma rimane ancora inagibile parte della struttura, come il Cafaro o la sala conferenze. Latina merita una struttura completamente funzionale al suo scopo: solo mettendo in sicurezza l'intero edificio, dunque, quest'ultimo potrebbe tornare ad essere un luogo di aggregazione culturale per i giovani».



