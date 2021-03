23 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







I NUMERI

Tredici milioni di euro di accertamenti Imu emessi nel 2020. A tanto ammonta l'evasione totale o parziale, dell'Imposta municipale unica al Comune di Latina negli anni tra il 2014 e il 2019 (di anno in anno si emettono i cinque anni precedenti, il pregresso oltre i cinque anni va infatti in prescrizione a meno di un atto che la interrompa). E, a fronte di una cifra così elevata, si sono introitati appena 160mila euro. Cifre che si evincono dalla determina del settore Entrate dell'ente di piazza del Popolo pubblicata ieri, relativa a Accertamento entrate derivante da atti di accertamento tributario Imposta municipale propria.

La determina spiega come «nell'anno 2020 e fino alla data del 29/12/2020 sono stati emessi 2.740 avvisi di accertamento relativamente ai casi di omissione anche parziale o infedele dell'obbligo dichiarativo nonché di omesso o parziale versamento dell'imposta, per il recupero dell'Imu evasa negli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, per un importo complessivo di accertamenti attivi relativo alla sola imposta (al netto di sanzioni, interessi e spese di notifica) pari a 13.282.937 euro; di questi ultimi, risultano incassati 160.916 euro con riferimento al solo importo dell'imposta accertata con i suddetti provvedimenti; di qui l'ammontare dell'imposta ancora da incassare che è risultato pari a 13.122.021 euro». Spicca questo dato: 160mila euro contro 13 milioni: un incasso di appena l'1,2%. Come spicca anche il dato dell'evasione, calcolando che in cinque anni si sono accumulati 13 milioni di euro da recuperare, pari (a spanne) a un'evasione di 2,2 milioni di euro all'anno. A queste cifre bisogna poi sommare anche sanzioni, interessi e spese di notifica, arrivando così a un totale di 15.598.074 di accertamento, da cui scomputare l'incassato di 581.473 euro, per arrivare a un «credito maturato e divenuto certo, liquido ed esigibile, ancora da riscuotere che ammonta a 15.016.601 euro». Ovvero la previsione per il 2021. Cifre che si devono recuperare e che derivano da quella che l'assessore al Bilancio, Gianmarco Proietti chiama «un'operazione enorme».

IL PIANO

I calcoli nascono infatti anche dal piano di lavoro speciale dedicato al Progetto di recupero Imu. «Stiamo parlando di accertamenti - spiega Proietti - ovvero di emissione certa di avvisi di pagamento: i tempi per incassare sono lunghi, in quanto passano anche attraverso contenziosi, conciliazioni, commissione tributaria, istanze di sospensione in autotutela E prevedere 15 milioni di euro di accertamento per il 2021 è un'operazione enorme perché vuol dire che gli uffici Imu devono produrre avvisi di pagamento per quella cifra». Ma c'è un paradosso, relativo ai riflessi sul Bilancio: si parla infatti di previsioni di entrate, ma con un dilemma: «Per aumentare le entrate, devi emettere gli accertamenti. Ma se aumenti le previsioni, aumenta l'accantonamento, rendendo in un certo senso inutili le entrate, perché una cifra elevata va accantonata».

Andrea Apruzzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA