Giovedì 22 Luglio 2021, 05:02

LA PRESENTAZIONE

Formia e la vela: un binomio inscindibile. Dopo il successo del Mondiale Formula 18 catamarani, ieri nell'aula consiliare è stato presentato l'Europeo juniores delle classi 420&470 che si terrà dal 24 al 31 luglio grazie all'organizzazione del Cn Caposele e dello Yacht Club E.V.S. Gaeta con il supporto della Pro Loco. «Il Comune ha aderito al protocollo dintesa promosso da Sabaudia (ente capofila), per la promozione di eventi sportivi e fornendo impulso anche sul piano turistico con l'intento di valorizzare le bellezze paesaggistico-ambientali ed architettoniche», ha spiegato il commissario prefettizio Silvana Tizzano. «In tempi di pandemia l'impegno è stato notevole hanno sottolineato Raffaele Giarnella, presidente del Caposele e Costanzo Villa, ds dello YC Gaeta e Pro (Principal Race Officer) Le invidiabili condizioni meteo del nostro territorio sicuramente ci agevolano. Il nostro campo di regata conosciuto da tutti come lo Stadio del Vento' ha sempre risposto positivamente confermandosi uno degli scenari più suggestivi». A bordo di ogni scafo, così come è ormai da prassi, è impiantato un sistema di live tracking per seguire via satellite l'andamento delle prove. I numeri da record: all'Europeo Open (con iscrizioni anche da Thailandia, Hong Kong, Argentina, Cile e Stati Uniti) in acqua 250 equipaggi, 500 atleti in rappresentanza di 23 nazioni. Nella 470 Mixed occhi puntati sulla prodiera gialloverde Alessandra Dubbini (Fiamme Gialle Gaeta) fresca del titolo iridato di Sanremo, in coppia con il timoniere Marco Gradoni (Tognazzi Marine Village). L'area del porto Amerigo Vespucci sarà il villaggio olimpico.

Andrea Gionti

