Giovedì 15 Luglio 2021, 05:00

Oggi è il giorno del debutto agli Europei U20 del velocista setino Angelo Ulisse. Sulla pista della capitale estone di Tallinn il vicecampione italiano junior 2021 dei 100 metri a Grosseto (doppio titolo tricolore nel 2020 tra i 60 piani indoor U18 di Ancona e nei 100 outdoor di Rieti) punta in alto. Sogno una finale che è alla portata. Non è una impresa agevole se si leggono i nomi degli iscritti. Già dalle batterie del mattino (l'eventuale finale è in programma domani, ndr) dovrò tentare di scendere sotto il mio personale. Il 18enne delle Fiamme Gialle Gruppo Simoni - che ha svolto il raduno pre-Europeo al Centro di preparazione olimpica di Formia, dove ad aprile fu convocato per la prima volta in azzurrino si allena sei giorni a settimana (mi accompagna mia mamma Monia perché mio padre Massimo è impegnato a lavoro, ma è sempre vicino con il cuore) al centro sportivo gialloverde di Castelporziano: è seguito dal tecnico catanese Claudio Licciardello, ex campione italiano dei 400 e oro europeo indoor nella 4x400 a Torino 2009. Nella gara regina dell'atletica leggera il favorito d'obbligo è il siracusano Matteo Melluzzo, capolista europeo stagionale di categoria con 10.25 firmato al meeting di Savona (indosserà il pettorale blu di leader dell'anno), secondo italiano di sempre in questa fascia di età alle spalle di Filippo Tortu.Il talento lepino che si ispira a Pietro Mennea vanta il 7° crono nella starting list continentale con 10.43 - ha tutte la carte in regola per inserirsi tra le mine vaganti. Il 18 sarà di scena anche nella staffetta 4x100.

Andrea Gionti

