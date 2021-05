25 Maggio 2021

GIUDIZIARIA

Rimane in carcere Vito Garofano, il 60enne di Latina arrestato dagli uomini della Squadra volante con l'accusa di estorsione aggravata in flagranza ai danni del parroco della chiesa di Santa Maria Goretti nel capoluogo pontino. L'uomo, con una serie di precedenti, venerdì sera si è presentato presso l'abitazione del sacerdote che si trova proprio accanto alla chiesa e ha citofonato con insistenza chiedendogli del denaro. Un comportamento non nuovo visto che anche nei mesi scorsi aveva più volte fatto lo stesso, pretendendo denaro. In un paio di circostanze aveva danneggiato il citofono elettrico e le fotocellule del cancello di ingresso alla chiesa mentre nelle scorse settimane, in occasione di un ennesimo episodio, il parroco era stato colto da un malore e ricoverato in ospedale per alcuni giorni a causa del grave e permanente stato d'ansia cui versava. Questa volta però il prete ha deciso di chiamare il 113 e una pattuglia della Squadra volante è riuscita a bloccare Garofano mentre si stava allontanando dalla chiesa e ad arrestarlo con l'accusa di estorsione aggravata. Ieri mattina il 60enne, assistito dall'avvocato Adriana Anzeloni, è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giorgia Castriota per l'interrogatorio di convalida. Garofano ha risposto alle domande del magistrato negando di avere minacciato il sacerdote e di avergli chiesto del denaro. «Il parroco ogni tanto mi aiutava quando ero in difficoltà, mi dava qualcosa ma io non l'ho minacciato» si è difeso davanti al giudice. Al termine dell'interrogatorio il gip ha convalidato l'arresto del 60enne, che è detenuto presso il carcere di Regina Coeli di Roma confermando la custodia cautelare in carcere.

Elena Ganelli

