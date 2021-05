22 Maggio 2021

IL CASO

Un incubo durato molti mesi quello del parroco della chiesa di Santa Maria Goretti, a Latina, perseguitato da un uomo di 60 anni con continue richieste di denaro e con minacce sempre più gravi e plateali. Agli arresti è finito Vito Garogano, catturato in flagranza dagli agenti della squadra volante della questura di Latina per il reato di estorsione aggravata. Giovedì sera l'uomo si è presentato di nuovo davanti all'abitazione del prete, adiacente alla chiesa, e dopo aver citofonato insistentemente, avuta certezza che la vittima si trovasse in casa, l'ha minacciata per farsi dare dei soldi. Di fronte alle sue urla il parroco è rientrato in casa con una scusa e una volta lontano dal malvivente ha avvisato il 113. Poi, in attesa dell'arrivo della polizia, è tornato davanti al cancello e gli ha consegnato una banconota da 10 euro. Afferrati i soldi l'aggressore si è allontanato a piedi ma poco dopo è stato bloccato dai poliziotti e perquisito. Questo episodio non è però che l'ultimo di una lunga serie. In una circostanza il malvivente, non soddisfatto del poco denaro che gli era stato dato, aveva danneggiato le fotocellule del cancello della chiesa e qualche giorno più tardi anche il citofono elettronico della sagrestia. Lunedì scorso addirittura era arrivato a presentarsi dentro la chiesa e, senza dire una sola parola, aveva estratto dalla cintola dei pantaloni una pistola puntandola contro il sacerdote e pretendendo altre somme che il prete ovviamente, terrorizzato, aveva di nuovo finito per concedere. Nelle settimane ancora precedenti, nel corso dell'ennesima richiesta estorsiva, il sacerdote era stato colto da un improvviso malore tanto da essere ricoverato per alcuni giorni in ospedale a causa del suo costante stato di ansia. Con la denuncia alla polizia e l'arresto in flagranza è ora uscito da un incubo.

Laura Pesino

