TRAFFICO

L'estate è arrivata, le restrizioni nella libertà di movimento dovute alla pandemia sono pressoché cessate e sono previsti numerosi spostamenti su strada nelle prossime settimane. Ecco perché, data questa situazione e il tradizionale affollamento turistico nella zona del litorale pontino, saranno resi molto più intensi i controlli stradali. Ci sta pensando la polizia stradale, che nei prossimi giorni metterà su un dispositivo di tutto rispetto per i controlli sulle principali arterie della provincia, ed in particolare sul litorale. Come lo scorso anno, ci saranno circa venti poliziotti in più su strada e saranno impiegati principalmente sulle strade che portano al mare o sul litorale stesso: gireranno a bordo delle motociclette, per essere più agevolati nel traffico automobilistico e per muoversi più velocemente in caso di necessità. La maggior parte del personale arriverà dalla scuola di Nettuno e quindi proprio dalla città del litorale romano fino a Sabaudia saranno concentrati i controlli di competenza della polizia stradale di Latina; per la zona del sud pontino, da Sabaudia in giù, ci penserà la polizia stradale di Terracina, con le proprie pattuglie in moto. Ci saranno anche le pattuglie in auto e quelle saranno impiegate come sempre nei controlli stradali ordinari e straordinari sulla Pontina, sull'Appia, sulla Monti Lepini e su tutte le altre principali strade a scorrimento da nord a sud. La raccomandazione è ovviamente quella di rispettare sempre il codice della strada e di mantenersi entro i militi di velocità afferma il comandante provinciale della polizia stradale di Latina, il vice questore Gian Luca Porroni I controlli saranno intensi, l'obiettivo è garantire il massimo della sicurezza per consentire a tutti di trascorrere un'estate tranquilla. In questo senso, è stata positiva la decisione dell'Anas di accogliere la nostra richiesta di effettuare i lavori sulla Pontina nelle ore notturne. I cantieri hanno preso il via lunedì e si protrarranno fino a domani, 25 giugno. Saranno aperti alle 22 alle 6 del mattino; le chiusure e le deviazioni riguardano tutti gli utenti. Saranno interessate entrambe le direzioni di marcia in prossimità dei cantieri, ed in particolare chiusura di tutte le corsie (una per volta a fasi alternate) in direzione Terracina nei tratti compresi tra il km 16+600 e il km 17+600 e dal km 23+000 al km 24+000; in direzione Roma dal km 18+400 al km 17+400 e dal km 24+800 al km 23+800. Chiusura a fasi alternate delle corsie con obbligo di uscita, invece, dal km 86+280 al km 89+260 su tutte le corsie (direzione Terracina) e dal km 89+260 al km 86+280 su tutte le corsie (direzione Roma).

