1 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







I LAVORI

Ripascimento del Comune che partirà subito dopo Pasqua, e cinque stabilimenti pronti a altrettanti interventi privati davanti i loro lidi. La Marina di Latina si rifà il look in vista della stagione estiva, e dell'inizio delle operazioni di montaggio degli stabilimenti (possono montare da oggi, ma la gran parte attenderà dopo Pasqua). Il Comune ha finalmente consegnato i cantieri per il ripascimento da 20mila metri cubi nei due punti più colpiti dall'erosione, davanti all'Hotel Fogliano, e allo stabilimento della Polizia di Stato, lavori che saranno effettuati «subito dopo Pasqua», come annuncia su Fb l'assessore all'Ambiente, Dario Bellini. Inoltre, oltre al Tulum e all'Hotel Tirreno, pronti dal 2020 a ripascimenti privati davanti ai loro lidi, quest'anno se ne aggiungeranno altri tre: Tortuga, Lido del Sandalo e Hotel Miramare. «Il connubio pubblico-privato è più che mai necessario in questo settore e questo intervento in sinergia apre una nuova strada». Inoltre, tra pochi giorni il Comune individuerà il progettista che dovrà stilare gli interventi da 5 milioni di euro per la tutela della costa da Capoportiere fino al primo pennello. Proprio ieri, inoltre, si è tenuta la conferenza di servizi in cui il Comune ha presentato alla Regione i progetti di ripascimento e tutela che saranno realizzati nei prossimi mesi tra il lungomare di Latina e quello di Sabaudia, del valore di oltre 1 milione di euro. Due giorni fa, invece, si è tenuta la prima riunione della commissione che dovrà valutare le 4 offerte per la gestione di Rio Martino, su cui la Regione sta per autorizzare una variante progettuale che consentirà di utilizzare le sabbie dragate come ripascimento. Relativamente alle passerelle, «restano da ricostruire le ultime sei, mentre nei giorni scorsi è stata completata la ricostruzione della numero 4». Abc inoltre, sta ultimando la pulizia degli arenili e la rimozione della sabbia da strade e marciapiedi, così come è stata ultimata la cura del verde.

An. Ap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA