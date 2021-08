Giovedì 12 Agosto 2021, 05:02

IL COJSIGLIO

Alla fine l'accordo è stato raggiunto: 1,5 milioni di euro per il terreno su cui è sorta, ormai una quarantina di anni fa, la scuola di piazza Aldo Moro a Latina. La cifra è elevatissima, ma in realtà è nulla rispetto a quella che era la richiesta ufficiale dei privati proprietari del terreno, pari a 11,8 milioni di euro. Il 13%, euro più, euro meno. La vicenda era andata avanti per decenni, tra cause e tribunali, ricadendo nella fattispecie di un esproprio non finalizzato. L'annuncio dell'accordo, ieri, nel corso della commissione Bilancio, che ha votato diversi debiti fuori per 840mila euro. Uno di questi è proprio relativo alla risoluzione di un altro esproprio, quello di un terreno in via Walter Tobagi, in cui furono costruiti in parte campi sportivi, in parte edilizia residenziale pubblica dell'Iacp. L'esproprio, di un'area di 930 mq avvenne nel 1971 mal'amministrazione non lo finalizzò, nonostante nel 1977 si fosse anche arrivati alla cessione volontaria, poi non formalizzata. Passano gli anni, i legittimi proprietari scompaiono e nel 2010 i loro eredi avviano la procedura per l'illegittima occupazione del terreno e per arrivare a un accordo bonario; nel 2016 infine, ricorrono al Tar. In questo caso, si parla di un debito fuori bilancio da 320mila euro totali, di cui parte per il valore del bene (170mila euro) e parte per l'occupazione legittima e per gli interessi compensativi per l'occupazione illegittima (5% annuo del valore del bene). Non è una novità: purtroppo il Comune di Latina, ma anche altri, hanno spesso operato in questo modo, trovandosi ora a fare i conti con centinaia di ricorsi di eredi che reclamano la finalizzazione dell'esproprio. Il dirigente, Paolo Cestra, ieri in commissione Bilancio è stato chiaro: «Entro l'anno ne arriveranno altri 4 o 5, relativi a casi anche più antichi». Uno di questi è quello di piazza Aldo Moro: «Sono debiti già previsti - ha chiarito l'assessore Gianmarco Proietti - come anche l'accantonamento necessario». Ma ieri la commissione ha votato anche altri debiti fuori bilancio: uno è relativo ai contenziosi con Atral: 530 mila euro di soli interessi, tra il 2012 e il 2016 per il trasporto pubblico locale.

Andrea Apruzzese

