27 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







IL PERSONAGGIO

«Sarà un onore potersi confrontare con colleghi di alto livello provenienti da tutta Europa». È notevole la soddisfazione per l'ennesimo traguardo raggiunto dal formiano Francesco Esperto, neo membro della Young academy urology, il gruppo dei migliori scienziati europei under40 che si occupano di endourologia e calcolosi. Un riconoscimento prestigioso che arricchisce il curriculum del 35enne professionista, che lavora al Campus Bio-Medico di Roma è nell'équipe del professor Roberto Maria Scarpa, attuale presidente della Società italiana di urologia (Siu) - dopo un anno di esperienza alll'Humanitas Gavazzeni di Bergamo. Laureato in medicina e chirurgia nel 2011 alla Sapienza - Azienda Ospedaliera Sant'Andrea - ha trascorso tre mesi di formazione e ricerca scientifica all'Addenbrook's Hospital di Cambridge e sei al Santa Maria della Misericordia di Udine. Nel 2017 ha vinto la rinomata Fellowship della Società europea di urologia al Royal Hallamshire hospital di Sheffield. «La supervisione era del professor Christofer Chapple, segretario generale della Società europea di urologia spiega Francesco in cui ho avuto l'occasione di approfondire le mie conoscenze in urologia funzionale, uro-ginecologia e urologia ricostruttiva. Dopo il mio percorso formativo, durante la permanenza inglese ho conseguito a Bruxelles il titolo di fellow of the European board of urology con il massimo dei voti, certificazione che riconosce le conoscenze specialistiche in tutta Europa». «Studio tutti gli aspetti della patologia urologica prosegue il medico che nel 2020 ha divulgato 40 pubblicazioni scientifiche sul Covid risultando il terzo urologo al mondo Recentemente sono uscite le nuove linee guida della Società europea di urologia sulle stenosi uretrali, alle quali ho collaborato come coautore». Appassionato di sport e di mare, è abilitato al titolo di professore di seconda fascia e infine è presidente del gruppo degli specializzandi della società europea di urologia e membro internazionale Junior della società americana.

Andrea Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA