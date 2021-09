Venerdì 10 Settembre 2021, 05:01

CALCIO

Dopo l'uscita dei gironi e della Coppa Italia ieri il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato anche il calendario della serie D che salperà domenica 19 settembre. Nel girone G a tinte laziali-sardo-campane esordio in trasferta per le due pontine: l'Insieme Formia debutterà al Marco Mazzucchi contro il Team Nuova Florida 2005, mentre l'Aprilia Racing Club sarà atteso al Piccirillo di Santa Maria Capua Vetere dal Gladiator 1924. Il derby è invece in programma il 7 novembre al Washington Parisio di Maranola e il ritorno fissato il 6 marzo al Quinto Ricci. Per i biancazzurri di Sasà Amato in perfetta parità il doppio precedente contro gli ardeatini: il 29 novembre 2020 la Nuova Florida vinse 1-0 e nel match di ritorno del 28 marzo i pontini si riscattarono per 2-1 con le reti di Longo e Zonfrilli. Il primo è approdato alla Mondragonese (Eccellenza), mentre il fantasista mancino è considerato, al quarto anno consecutivo in biancazzurro, uno dei capisaldi del progetto caro al patron Alessandro Anelli. Il girone è molto duro e tecnico - spiega Zonfrilli - Ci sono molte corazzate che puntano al salto di categoria, noi cercheremo di raggiungere l'obiettivo di una tranquilla salvezza. Il calendario? La Nuova Florida è un avversario insidioso soprattutto davanti al suo pubblico. Il tecnico Amato, che ha abbracciato da una settimana anche il centrocampista del 2002 Ousmane Niang (ex Primavera della Cremonese), ha espresso cauto ottimismo anche alla luce delle positive impressioni dei test precampionato contro Itri, Gaeta, Ercolanese e Vastogirardi: Facciamo un passo alla volta, senza particolari aspettative. Lo ha dimostrato lo scorso campionato quando l'obiettivo era di raggiungere in tempi rapidi la salvezza e ci siamo invece ritrovati a lottare all'ultima giornata per un posto nei playoff. Intanto il centrocampista Francesco Chinappi, classe 2000, è stato ingaggiato a titolo definitivo dalla Casertana. Per quanto riguarda il calendario del Racing Aprilia c'è un senso di diffusa tranquillità. Dopo la prima giornata in terra casertana, il debutto interno è fissato il 26 settembre contro la Vis Artena per poi affrontare un'altra campana agguerrita come l'Afragolese. Le rondinelle testeranno la loro condizione fisica già domani alle 17.30 quando ospiteranno al Quinto Ricci nel turno preliminare di Coppa Italia il Team Nuova Florida. Il tecnico apriliano Giorgio Galluzzo è consapevole della forza del suo gruppo. «L'ossatura è valida, con ragazzi di spessore abbinati a uomini d'esperienza. La voglia di fare bene è tanta. Il girone è tosto , ma sono convinto della qualità dell'organico». Da tenere d'occhio la punta ex Flaminia Wilson Da Silveira Cruz, 84 centri in 254 presenz.

Andrea Gionti

