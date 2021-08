Domenica 8 Agosto 2021, 05:02

PONTINIA

Un tragico incidente si è verificato alle prime ore di ieri mattina. Erano circa le sei e a perdere la vita è stato un quarantenne che era a bordo della sua moto. Il dramma si è verificato tra la Migliara 47 e Via del Tomarone, nel territorio comunale di Pontinia. Secondo quanto si apprende dalle forze dell'ordine, in base alle prime informazioni, l'uomo viaggiava da solo e si sarebbe trattato di un incidente autonomo, quindi senza il coinvolgimento di altri veicoli. L'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito fuori strada, purtroppo perdendo la vita. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Latina, intervenuti per i rilievi. La vittima è Senesio Mironti: si tratta di un uomo residente vicino al luogo della tragedia, sulla Migliara 48, dove c'è anche l'omonima carrozzeria per automobili. Purtroppo la zona delle Migliare intorno a Pontinia, tra Sabaudia e Sezze, è spesso teatro di incidenti anche molto gravi e mortali.

La notizia dell'ennesimo incidente in zona, purtroppo mortale, si è diffusa soltanto nel pomeriggio e sono stati molti i messaggi di cordoglio sui social: Non si può morire così, Un abbraccio alla famiglia. Purtroppo un copione che ricorre troppo spesso soprattutto sulle strade provinciali, quasi tutte in rettilineo e strette. Ieri mattina anche un altro incidente si è verificato sulla Migliara 47, ma all'altezza di Sezze: qui tre automobili si sono tamponate e catena e uno dei conducenti è stato portato via in codice rosso. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Latina. Venerdì pomeriggio, invece, tra le Migliare 47, 53 e 54 sempre tra Pontinia e Sabaudia erano stati ben tre gli incidenti, avvenuti quasi in contemporanea fra loro e che hanno visti impegnati contemporaneamente i carabinieri, la polizia locale di Pontinia, protezione civile e vigili del fuoco. Sulla Migliara 53, a scontrarsi erano state due auto, delle quali una si è ribaltata: due i feriti, trasportati in ambulanza a Latina. Sulla Migliara 54 a restare ferito era stato un motociclista, trasferito in eliambulanza in gravi condizioni; sulla Migliara 47, un altro tamponamento a catena con tre auto per fortuna con nessun ferito.

Stefania Belmonte

© RIPRODUZIONE RISERVATA