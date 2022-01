Domenica 9 Gennaio 2022, 05:03

PONTINIA

Un uomo di sessanta anni è scomparso lo scorso 5 gennaio. Si tratta di Carmine Cerchione, un pensionato che vive nella cittadina della pianura pontina a casa della sorella Antonietta. L'uomo compirà sessantuno anni il prossimo 14 febbraio.

La sorella ha lanciato un appello sui social network e ha fatto pubblicare un avviso sul sito di Chi l'ha Visto?, la nota trasmissione Rai che si occupa di misteri e persone scomparse. «Cerco mio fratello ha scritto sul social network la donna, chiedendo il massimo delle condivisioni per far girare la foto e il suo appello Vi prego di aiutarmi, è urgente. È da ieri mattina (riferendosi ai giorni precedenti, ndr) che non si hanno più notizie». La mattina del 5 gennaio Carmine Cerchione si sarebbe allontanato per la consueta passeggiata, a bordo della sua Peugeot 207 di colore grigio (targata DP479ZS), ma non è più rientrato. Al momento della scomparsa indossava una felpa rossa, pantaloni e giubbotto chiari e scarpe scamosciate di colore verde.

Per chiunque dovesse notare un uomo con queste caratteristiche, Carmine Cerchione è alto un metro e settantacinque ed è di corporatura molto esile: nei segni particolari indicati anche al sito di Chi l'ha visto? è descritto come magrissimo e con una evidente cicatrice sul torace per un intervento chirurgico che ha subìto in passato. L'uomo ha lasciato a casa i documenti e il cellulare, ma ha con sé la patente. Ai carabinieri è stata fatta regolare denuncia di scomparsa e ora si attendono notizie positive. Chiunque avesse informazioni può contattare il numero di emergenza 112.

Stefania Belmonte

