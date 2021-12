Domenica 12 Dicembre 2021, 05:04

IL CASO

Sono intervenuti per sedare una lite, hanno scoperto che in realtà dietro c'era molto altro. La vicenda è finita con due denunce: una per abbandono di minori, l'altra per minacce aggravate. Ma andiamo con ordine, siamo a venerdì sera e arriva una telefonata al numero unico di emergenza per chiedere l'intervento a causa di una violenta lite. Arriva la volante della Polizia di Stato e un uomo - vittima della situazione come poi è stato accertato - spiega che l'acceso diverbio con la ex convivente è dovuto al fatto che lei aveva dimenticato o lasciato volutamente a casa le figlie di 10 e 11 anni. Più la seconda ipotesi, probabilmente, considerato che la signora era uscita a mangiare la pizza con un'amica, dicendo alle figlie di restare buone a guardare la tv.

Quando l'uomo ha saputo quello che era successo, forse proprio dalle bambine, ha avuto un'accesa discussione con la ex che nel frattempo era rincasata, ma è intervenuto il nuovo compagno che lo ha pesantemente minacciato.

A difesa della mamma delle bambine, 36 anni, infatti, si è schierato un uomo di 66 - già noto alle forze dell'ordine - con il quale la donna pare abbia una relazione.

Per prendere le parti della donna ha minacciato il padre delle bimbe con una pistola. L'immediata perquisizione effettuata dagli agenti ha consentito di rinvenire una pistola, risultata essere una scacciacani priva di tappo rosso, che è stata sequestrata. Al termine degli accertamenti degli agenti di polizia, la madre è stata denunciata per aver abbandonato le figliolette, mentre l'uomo di 66 anni deve rispondere di minacce aggravate.

