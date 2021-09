Domenica 5 Settembre 2021, 05:02

CORI

Una violenta aggressione nei confronti di una donna si è consumata nella serata di venerdì nel Comune di Cori. L'aguzzino è stato arrestato, la donna è stata medicata. A finire dietro le sbarre è M.G., residente a Cori, già protagonista di risse, alterchi e notti brave nel piccolo comune lepino, in seguito all'eccesso dell'uso di alcol. Questi i fatti. L'uomo, ancora una volta in preda ai fumi dell'alcol, si è recato a casa della donna chiedendole insistentemente di aprire il portone. Nonostante il suo diniego, l'uomo è riuscito comunque ad entrare, forzando la porta e violando il domicilio. Entrato in casa, l'aguzzino ha afferrato la donna stringendole i polsi e impedendole di reagire. L'ha poi gettata a terra e iniziato a palpeggiarla. La vittima è riuscita a sottrarsi dall'aggressione e a chiedere aiuto. Immediato l'arrivo degli uomini della stazione locale dell'Arma dei carabinieri, guidata dal maresciallo Ugo Scotti. I militari hanno cercato di immobilizzare l'aggressore che invece ha reagito con violenza contro di loro, minacciandoli con l'asta di un bilanciere da 10 chili. I carabinieri sono comunque riusciti a immobilizzarlo e ad arrestarlo per violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale. Durante la perquisizione personale M.G. è stato trovato in possesso anche di un coltello. La vittima è stata medicata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti con una prognosi di sette giorni. E sempre i militari della stazione di Cori hanno definitivamente allontanato con foglio di via E.R., protagonista anche lui di notti brave a Cori, quale responsabile di ripetute risse in piazza La Croce. Peraltro, sia lui che l'arrestato sono stati filmati durante una loro lite in piazza. Il video, diventato virale nei social ha creato sdegno e preoccupazione nei cittadini. I controlli dei militari dell'Arma continua nottetempo per evitare il ripetersi di altri episodi simili, tenendo sempre alta l'attenzione verso le nuove leve dello spaccio della droga. È recente lo scacco al traffico di stupefacenti in piazza Signina dove sono stati arrestati due giovani del posto.

Claudia Paoletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA