L'EVENTO

«La partita è tra il passato e il futuro, e il futuro vince sempre». Così il segretario nazionale del Partito democratico, Enrico Letta, ha chiuso ieri sera il suo intervento a Latina a sostegno di Damiano Coletta, candidato sindaco per Lbc e Pd. «È affascinante il quadro della Latina che hai in testa - ha detto Letta a Coletta - la gente non vota mai per il passato, vota per il futuro, perché la gente è intelligente, e ognuno di noi pensa a suo figlio. Noi qui abbiamo un sindaco in grado di raccontarci la Latina del futuro».

LETTA

Letta e Coletta sono saliti sul palco dell'arena del Circolo cittadino sulle note di Heroesdi David Bowie, in un tripudio di applausi da parte della folla presente: «È una partita importante e siamo fiduciosi - ha aggiunto Letta - Coletta ha fatto un bel primo mandato e c'è una grande spinta perché ne faccia un secondo, in una città complessa per noi, le destre nazionali ne hanno fatto un emblema per una loro rivincita, guardando al passato. Noi, invece, guardiamo al futuro». Subito Coletta ha ricordato che «non è stata una campagna tranquilla, si è tentato di colpirmi, ma questa cosa è tornata contro di loro come un boomerang», criticando anche il suo competitor per il mancato confronto: «Forse ha avuto timore che gli chiedessi della convenzione del cimitero e della tassa sul morto, o del decreto ingiuntivo sparito delle Terme, o del fallimento di Latina Ambiente». «Noi - ha aggiunto - abbiamo portato 90 milioni di euro da bandi regionali, europei, di governo; la precedente amministrazione ne aveva portati 40. E ora inizia il momento della ripresa - ha precisato - ora la città ha gambe solide, ha cambiato la grammatica parlando di equità e pari opportunità, trasparenza e regole, e mi appello anche a quel centrodestra che in questi valori si ritrova. E ci sono i progetti, e sono tutti all'insegna della sostenibilità, come il Distretto della salute, con il primo polo chimico farmaceutico d'Italia, che porterà produzione e ricerca e nuovi corsi di laurea nel nostro territorio».

SCUOLA SOCIAL IMPACT

Coletta parla di molti progetti, da A Gonfie Vele a Upper, dai lavori negli edifici del centro storico (biblioteca, teatro, Ruspi) fino alla presentazione di una nuova iniziativa: «Si chiamerà Scuola social impact, per far diventare le scuole degli hub multiservizi h12, come importanti punti di aggregazione, soprattutto nei borghi: centrale sarà la riqualificazione dei plessi».

ZINGARETTI

La giornata di ieri è stata all'insegna soprattutto della Regione, con due figure istituzionali venute a Latina a supporto di Coletta: il presidente, Nicola Zingaretti, e il vice, Daniele Leodori. «Non interrompiamo una storia: nella vita le cose non si lasciano a metà - ha detto Zingaretti - I progetti avviati da Damiano Coletta sono competitivi e consentiranno di dare speranza alle future generazioni, una progettualità che porterà qui soldi e investimenti. La proposta politica alternativa, Latina l'ha già vista, ed è stata un disastro». Zingaretti ha ricordato che «l'elezione diretta del sindaco prevede due mandati consecutivi, per un totale di 10 anni, con una verifica in mezzo, e non è un caso se oggi nel Lazio ci sono tanti risultati, perché abbiamo una presidenza che sta governando per due mandati: Latina ora è chiamata a difendere il suo sindaco, il lavoro fatto, la passione con cui ha fatto risalire Latina dall'abisso in cui era finita». DISTURBO Mentre la manifestazione, svolta in un bar di piazza del Popolo, si stava avviando, con le prime parole del sindaco Coletta, dalla strada sono giunte urla e improperi, lanciati da persone a bordo di una Mini in corsa. «Hanno paura» ha chiosato Zingaretti.

LEODORI

Nella prima mattina, Leodori aveva parlato dei «17,8 miliardi di euro su tuta la regione di progetti candidati ai fondi del Pnrr: sono tutte iniziative e idee per favorire lo sviluppo futuro», mentre «nei fondi della programmazione europea 21-27 abbiamo messo le opere, come le opere accessorie per la Roma-Latina». «Damiano Coletta ha una visione complessiva della crescita del territorio: la continuità amministrativa è un valore e un sindaco si giudica dopo il secondo mandato; interrompere progettualità in corso sarebbe un errore», ha concluso Leodori.

Andrea Apruzzese

