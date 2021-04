12 Aprile 2021

TERRACINA

Non meraviglierebbe scoprire che i soliti, immancabili futili motivi sono stati alla base della rissa scoppiata nella prima serata di sabato scorso nella zona della pineta, a Terracina. Sono tuttora in corso le indagini delle forze dell'ordine per individuare i responsabili, di certo c'è che episodi simili stanno diventando pericolosamente frequenti, con la pineta sempre più spesso location di questi fatti. L'allarme alle forze dell'ordine è giunto sabato sera intorno alle ore 20, quando in giro c'era ancora gente e sicuramente ce ne sarà stata anche lì. Probabilmente qualcuno dei presenti preoccupato per quello che stava accadendo ha segnalato la rissa e sul posto si sono precipitati Polizia Locale, Polizia di Stato e Guardia di Finanza: al loro arrivo decine e decine di ragazzi, molti giovanissimi, si sono dileguati in tutta fretta, scegliendo la vicina spiaggia come facile via di fuga. In un batter baleno tutti si sono dispersi svuotando quello che fino a pochi minuti prima era stato una sorta di ring a cielo aperto. Le indagini delle forze dell'ordine sono immediatamente partite per ricostruire cosa fosse accaduto e individuare i coinvolti. Non si tratta della prima rissa scoppiata negli ultimi mesi nelle zone centrali della città. C'entreranno in qualche modo i forti disagi che le restrizioni forzate dovute al Covid stanno provocando anche nella fascia più giovane della popolazione, un motivo in più per cui anche la politica dovrebbe occuparsene quanto prima.

Rita Recchia

