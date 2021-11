Mercoledì 17 Novembre 2021, 05:04

«Quella di oggi ha detto ieri mattina il questore Michele Spina è un'occasione oltre che per conferire i premi a donne e uomini della polizia di Stato cui il Capo della Polizia ha concesso i riconoscimenti, anche per ringraziare tutti i poliziotti che in questi due anni di mia permanenza a Latina, in cui ho avuto l'onore e il privilegio di dirigere la Questura, hanno effettuato numerosissime e straordinarie operazioni di polizia».

Lo ha dichiarato durante la cerimonia di consegna degli encomi a donne e uomini della Polizia di Stato che si sono particolarmente distinti in operazioni svolte negli ultimi anni mentre erano in servizio, ma anche per gesti coraggiosi compiuti quando erano liberi dal servizio. Insieme al questore Michele Maria Spina, c'erano il prefetto Maurizio Falco, la sostituta Simona Gentile in rappresentanza della Procura della Repubblica di Latina, il sindaco del capoluogo Damiano Coletta, i sindaci di Sezze, Lidano Lucidi e di Terracina Roberta Tintari. E' toccato a loro premiare i poliziotti mentre venivano lette le motivazioni che hanno portato ai riconoscimenti.

«Ho citato la Squadra Mobile, la Digos, la Divisione Anticrimine, ma anche tutti gli uffici interni, come l'Ufficio di Gabinetto, che operano silenziosamente per garantire che la Questura, che è una macchina complessa, possa funzionare. Un'occasione per ringraziare i poliziotti e le loro famiglie, non solo quelli premiati oggi, ma anche quelli che saranno premiati in futuro per le operazioni concluse in questi ultimi anni» ha detto il questore al circolo cittadino. Tra i premiati il primo dirigente Alessandro Tocco, diversi uomini della squadra Mobile e delle volanti e dei commissaridi polizia del territorio pontino.

