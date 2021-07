Martedì 27 Luglio 2021, 05:02

IL CASO

Cinquanta tonnellate di rifiuti indifferenziati sono partiti ieri da Latina verso l'impianto Saf di Frosinone. Si tratta di manovra extra per cercare di ridurre la giacenza, stimata a ieri in 520 tonnellate a terra, di sacchetti della frazione secca residua non ritirati nei giorni scorsi. Il servizio di igiene urbana affidato all'Abc è entrato in sofferenza da quando il tmb Rida Ambiente di Aprilia, lo scorso 15 luglio, è stato chiuso temporaneamente per interventi di manutenzione straordinaria che dovrebbero terminare il prossimo 6 agosto. Il servizio di raccolta procede, ma a rotazione nella maggior parte dei quartieri creando situazioni di criticità a macchia di leopardo. Al momento non è ancora possibile ritirare il 100% dell'indifferenziato conferito in strada dagli utenti. E l'accumulo che si forma, laddove i mezzi di Abc non arrivano per più giorni, rende difficoltosa anche la raccolta delle altre componenti a recupero.

IL FABBISOGNO

Il fabbisogno giornaliero per l'indifferenziato ha spiegato ieri l'assessore all'Ambiente del Comune di Latina, Dario Bellini è di circa 160 tonnellate. A seguito dell'ordinanza regionale del 15 luglio, che ha autorizzato impianti alternativi al tmb di Aprilia a ricevere i nostri quantitativi, così come quelli degli altri comuni interessati alla vicenda, siamo riusciti a posizionare da subito 80 tonnellate al giorno presso l'impianto Saf di Frosinone. Successivamente abbiamo affidato altre 30 tonnellate alla Ecologia Viterbo srl, arrivando a soddisfare 110 tonnellate su un fabbisogno di 160. Un raggio di sole è arrivato ieri, con la possibilità di conferire le 50 tonnellate extra, vale a dire una tantum, presso la Saf di Frosinone e con un altro quantitativo sbloccato L'impianto Saf ha aggiunto infatti l'assessore Bellini - da domani (oggi, 27 luglio, ndr) tratterà altre 20 tonnellate di rifiuti indifferenziati al giorno provenienti da Latina oltre alle 80 in precedenza già accordate. Ci siamo dovuti impegnare non poco, con il sindaco Damiano Coletta, per fare questo ulteriore passo. Con questa soluzione arriveremo a conferire quotidianamente 130 tonnellate su un fabbisogno di 160. L'assessore Bellini ha riferito anche che per sistemare le 30 tonnellate rimaste fuori dagli impianti di trattamento è necessario uscire dal Lazio. Una strada non semplice da percorrere ha spiegato il delegato all'Ambiente poiché serve un accordo tra Governatori. Non è una soluzione immediata. Fuori regione però possiamo conferire presso gli inceneritori. Attualmente stiamo chiedendo disponibilità che facciano al caso nostro nel Nord Italia.

IL SERVIZIO

I passi in avanti per soddisfare il 100% del fabbisogno non risolveranno subito l'arretrato. Prevediamo un picco di quantitativo a terra tra sabato 31 luglio a lunedì 2 agosto, pari a 700 tonnellate a terra. Dal 3 agosto la situazione, sulla base dei nuovi conferimenti programmati, andrà migliorando. Secondo i nostri calcoli, contando anche la riapertura della Rida Ambiente, potremmo superare l'emergenza entro il 9/10 agosto, ha affermato Silvio Ascoli, direttore generale dell'azienda speciale Abc Latina. In questa situazione ha proseguito - abbiamo dovuto compiere delle scelte difficili, dando priorità al centro e al lungomare. Non è una questione di zone di serie A o di serie B. Abbiamo cercato di favorire le aree maggiormente frequentate dai cittadini in questo periodo dell'anno. Ci siamo chiesti, quando si esce di casa dove si va?. Ma nei quartieri, ad esempio Q4 e Q5, i marciapiedi sono completamente occupati dai sacchetti della spazzatura. Non potendo svolgere il servizio al 100%, nei quartieri il ritiro dell'indifferenziato è a rotazione, in alcune aree anche settimanale. E' chiaro che quando si rifà il giro la situazione è identica alla volta precedente. Resta valido l'appello a differenziare quanto più possibile.

