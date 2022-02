Domenica 13 Febbraio 2022, 10:54

Pronto il reclutamento, da parte della Asl di Latina, di 20 infermieri con incarico temporaneo per 12 mesi. Si tratta di un'iniziativa finalizzata a tamponare le esigenze sanitarie legate all'emergenza Covid e in particolare a impedire l'interruzione dei livelli essenziali di assistenza - come precisato in una recente deliberazione della direttrice generale Silvia Cavalli - visti gli alti contagi tra i dipendenti sanitari. Un dettaglio tutt'altro che trascurabile, visto che neanche due settimane fa l'ospedale Goretti di Latina contava, tra i dipendenti sanitari, un centinaio di positivi, la maggior parte infermieri.

La chiamata dei 20 infermieri a termine sta avendo luogo mediante scorrimento della graduatoria, secondo l'ordine di posizione ottenuta all'esito della valutazione della commissione esaminatrice, nominata a seguito del relativo avviso pubblico per manifestazione di interesse alla selezione. Hanno risposto all'avviso 299 candidati, di cui 297 ammessi. I due esclusi hanno presentato istanze incomplete e non hanno provveduto a regolarizzare le domane come formalmente sollecitato. L'impiego dei 20 infermieri per un anno costerà all'azienda sanitaria circa 700mila euro. Per quanto riguarda invece l'assunzione di infermieri a tempo indeterminato, la Asl di Latina il 4 febbraio scorso ha revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, in forma aggregata, indetto nel 2019, per il quale c'erano state 13mila domande. Ma la stessa azienda sanitaria aderirà al concorso indetto dalla Asl Roma 2 per 80 posti su oltre 1.500 a bando a carattere regionale.

Intanto, la Asl pontina ha assunto con deliberazione della direttrice Cavalli - anche cinque collaboratori amministrativi categoria D. Il reclutamento è avvenuto attingendo alla graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla Asl di Rieti. I professionisti che hanno accettato l'assunzione presso la Asl di Latina si trovavano alla 121esima e dalla 124esima alla 127esima posizione della graduatoria. Il costo dell'assunzione dei cinque collaboratori amministrativi per l'esercizio corrente è pari a 116mila euro. Nei mesi scorsi, a seguito di indagine della Procura di Latina sulla concorsopoli della sanità pontina, la Asl aveva revocato in autotutela l'iter finito sotto inchiesta per l'assunzione di collaboratori amministrativi.

Tra le ultime assunzioni a tempo indeterminato della Asl di Latina c'è anche un'ostetrica, che aveva partecipato a un concorso, per titoli ed esami, indetto dalla Azienda sanitaria di Bari. In verità stando agli atti della Asl di Latina la professionista era già titolare di un rapporto di lavoro con l'azienda sanitaria pontina, ma a tempo determinato. Ricevuta la chiamata dalla Asl di Bari per l'assunzione a tempo indeterminato, l'ostetrica ha esercitato l'opzione ai fini di pari assunzione presso la Asl di Latina. Una professionista da non lasciarsela scappare. E' così che l'azienda sanitaria pontina ha chiesto alla Asl barese di poter attingere alla graduatoria, ottenendo il nulla osta.

