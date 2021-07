Domenica 25 Luglio 2021, 05:02

VERSO IL VOTO

Sei candidati sindaco di Latina, cinque dei quali noti e uno - o forse addirittura due - misteriosi.

COLETTA

Il primo dei candidati sindaco a presentarsi è l'uscente, Damiano Coletta. Cardiologo del Goretti con una lunga carriera ospedaliera, è stato eletto cinque anni fa al ballottaggio contro Nicola Calandrini. Arrivò alla poltrona più alta di piazza del Popolo spinto da tre liste: Lbc, Lbc Giovani e Latina rinasce. Oggi si ripresenta sempre con Lbc, attorno al quale si è riunita una coalizione più ampia, un campo largo che parte dal Partito democratico e arriva al Partito repubblicano e alle 6000 Sardine.

ZULIANI

Ultima a presentarsi, 48 ore fa, è Nicoletta Zuliani. Docente, per decenni alfiere del Pd, del quale era capogruppo in Consiglio comunale, consigliera comunale eletta nel 2011 e poi nel 2016, e via via vice presidente (d'opposizione) del Consiglio, presidente della commissione Trasparenza, ha abbandonato i Dem sabato scorso in seguito a contrasti interni sulla possibilità che questi si presentino senza simbolo, e giovedì ha annunciato la candidatura a sindaco, supportata da Azione di Calenda.

BONO

Dopo il flop di cinque anni fa, quando nessun meetup di Latina ottenne il riconoscimento e il simbolo, determinando l'assenza dalle elezioni, il Movimento 5 stelle quest'anno si è già organizzato.

Il suo candidato sindaco è Gianluca Bono che nella conferenza stampa di presentazione ha chiarito come siano ancora in corso dialoghi con altre forze. Militare di professione, Bono è un attivista storico dei Cinquestelle, da quasi un decennio impegnato

BOTTONI

Dal mondo civico arriva Antonio Bottoni. Dipendente del ministero dell'Interno, funzionario in Prefettura, Bottoni è noto al grande pubblico per il suo lungo impegno in favore dei diritti dei cittadini e dei consumatori. È al vertice del Codici, associazione di tutela impegnata da anni su temi difficili come il cimitero e il rapporto del gestore con gli utenti, e il servizio idrico dell'Ato 4.

Bottoni si presenta con una propria lista, Siamo Latina, attorno alla quale è aperto il dialogo con altre forze politiche.

MUZIO

Sempre dalla società civile, arriva anche Annalisa Muzio. Avvocato, da anni impegnata nell'associazionismo, in particolare su temi come lo sport o i borghi, si presenta per la lista Fare Latina-Evolabor.

CENTRODESTRA

Ampio ma ancora privo di conclusioni è invece il discorso relativo al centrodestra. Forza Italia, Fratelli d'Italia e la Lega non riescono ancora a trovare un accordo su a chi spetta indicare il candidato sindaco. Il tema non è semplice.

Se Lega e Forza Italia non mettono in discussione l'unità, nelle ultime settimane, è Fratelli d'Italia a farlo, a livello nazionale, non solo a livello locale, dicendosi pronta anche ad andare avanti da sola. Sul nome non c'è intesa: la Lega insiste sempre su Giovanna Miele, intesa come civica, sebbene sia entrata in Consiglio comunale cinque anni fa con Forza Italia.

Fratelli d'Italia insiste invece su un nome interno proprio, come quello di Matilde Celentano, consigliera comunale da cinque anni. Sempre possibile anche il nome dell'ex sindaco An, Vincenzo Zaccheo, primo cittadino tra il 2002 e il 2010. Al centrodestra si è rivolto nei giorni scorsi uno dei padri nobili, tra i fondatori di FI in provincia di Latina, Vincenzo Bianchi, che, parlando di «spettacolo desolante», osserva che «qualunque sia il candidato sindaco, politico o civico, risulterebbe un estremo rimedio di una lacerata alleanza di antica memoria».

Andrea Apruzzese

