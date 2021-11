Domenica 28 Novembre 2021, 05:03

VIA COSTA

Da oggi si possono presentare le liste per le elezioni che si terranno in Provincia il prossimo 18 dicembre per eleggere il presidente e il consiglio provinciale. E' una elezione di secondo livello e possono essere candidati solo sindaci e consiglieri comunali. In corsa per la presidenza sono state annunciate le candidature di Gerardo Stefanelli e Giovanni Agresti. Ieri la Lega ha bruciato tutto gli altri schieramenti e preannunciato la sua lista, Prima la Provincia di Latina. E' stato il senatore Rufa a diffonderla. I candidati sono: Franco Cardinale, Maria Renè Carturan (Cisgterna), Giorgio Collinvitti, Enzo Di Capua, Alfonso Donnarumma (Pontinia), Federica Felicetti, Simonetta Iacovacci, Alessia Mancini e Sara Norcia.

«La rappresentatività dei territori, dal Nord al Sud passando per il Centro, è racchiusa in una formazione ricca di amministratori locali autorevoli e competenti - spiega il senatore Gianfranco Rufa, commissario provinciale della Lega, presentando la lista nella giornata di oggi. Una squadra che sarà capace di cambiare la rotta amministrativa e di riavvicinare le esigenze dei territori anche in Provincia dopo la riforma».

Il Pd e i civici presenteranno oggi loro lista. Quella del Pd, sarà una lista a 8 e non a 12. Tra i candidati ci saranno Ennio Afilani di Aprilia, Luca Magliozzi di Formia, Enzo De Amicis do Latina, Aura Contarino di Cisterna. Questa mattina gli altri nomi, saranno esponenti dei comuni minori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA